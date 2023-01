Luis Miguel: así fue la exclusiva cita de lujo que tuvo con Paloma Cuevas para celebrar las fiestas

Que a Luis Miguel le gustan las excentricidades no es ninguna novedad. Sabido es que cuando se trata de amor no escatima en gastos. En más de una oportunidad hemos sido testigo de las sumas exorbitantes que “El Sol” destina con tal de conquistar a una mujer, y esta vez no ha sido la excepción.

Esta vez Luis Miguel recurrió a sus influencias para lograr sorprender a su novia durante las celebraciones de fin de año. El cantante solo quería una cita de lujo, privada y exclusiva para ella y puso manos a la obra. Fue un programa argentino el que dio a conocer todos los detalles. “Por aquí se ha generado un escándalo porque no es habitual que esto se haga”, explicaron.

“Se nota que Luis Miguel tiene muchísimo poder porque cerró el centro comercial más importante de España, llamado El corte inglés de Serrano, que es una tienda de lujo”, agregaron al detallar que “la cúpula del centro comercial estuvo en el momento en el que cerraron el lugar solo para Luis Miguel y Paloma Cuevas”.

Además, aseguraron que los dueños del centro comercial “consideraban muy importante esa visita y tenían que estar muy bien atendidos”. No hay que olvidar que Paloma Cuevas es toda una celebridad en España, incluso los periodistas del programa hicieron hincapié en el hecho de que ella no solo “tiene mucho poder” sino que también cuenta con “muchísimo dinero”.



El excéntrico pedido de Luis Miguel con su novia: cerró un shopping para hacer compras Cc @Intrusos pic.twitter.com/eCRQKYlnaO — América TV (@AmericaTV) December 28, 2022

Pero la sorpresa que Luis Miguel le dio a Paloma Cuevas no quedó ahí. Según informaron toda la situación rozó lo “surrealista”. Es que la pareja llegó a las 21, una hora antes del horario en que debió cerrar el lugar. “Luego, empezó a sonar en el centro comercial canciones navideñas de Luis Miguel, pero no todo el disco, sino solo dos canciones, Blanca Navidad, y otra. Al parecer, según informan, a Luis Miguel le gusta mucho escucharse a sí mismo”, detallaron entre risas.