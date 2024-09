Desde hace unos días, se ha dicho que los resultados de la prueba de ADN que arrojarán si Luis Enrique Guzmán es padre biológico de Apolo, hijo de Mayela Laguna, ya estaban listos. Fue el propio Luis Enrique quien desmintió dicho trascendido, sin embargo, afirmó que él está seguro que demostrarán que su expareja siempre mintió, motivo por el que cree que ya se está preparando para alegar el posible dictamen del INCIFO.

El hijo de Silvia Pinal fue entrevistado por "Venga la alegría" para aclarar que, hasta el momento, su abogada no le ha hecho ninguna notificación acerca de los resultados de la prueba de ADN que se llevó a cabo hace un mes, para conocer si existe un parentesco de paternidad con Apolo.

"No me ha hablado mi abogada, no sé si ya salió en la Fiscalía, en el Diario Oficial, que es como se publican todas estas pruebas, hay muchos rumores pero, la verdad la verdad, 100 por ciento, no sé", señaló.

Lee también: Entre lágrimas, Mayela Laguna sale de la prueba de ADN, realizada a su hijo y a Luis Enrique Guzmán Pinal

Las dudas de Luis Enrique sólo estriban en que desconoce si los resultados de la prueba ya están listos, pues no mostró ningún tipo de vacilación a la hora de afirmar que está seguro de que los resultados serán negativos.

"Yo sí sé, sé desde el momento que me fueron infiel... yo ya sé, pero nada más falta que la Fiscalía corrobore lo que yo ya sabía, lo que sospechábamos", expresó.

Por eso, considera que Mayela ya se prepara para buscar la forma de desacreditar los resultados, cuando estos sean publicados, pues menciono que en uno de los audios filtrados de Laguna, su abogado, el licenciado Porfirio Ramírez, le dice a su clienta la forma en que pueden alegar.

"Ya lo tenían preparado, hasta en uno de los audios (creo), sale su abogado asegurándole que, si sale negativa, van a decir que nosotros hicimos trampa", expuso.

Guzmán aprovechó para desmentir que él o su familia hayan tratado de intervenir en la ejecución de la prueba para su beneficio, pues apuntó que, pese a que los resultados demostraran que Apolo no es su hijo, su apoyo al menor seguirá presente.

"Nosotros no hemos hecho trampa, ni hemos manipulado ni hemos pedido nada, (...) yo le tengo un cariño de padre a hijo y, si resulta que no soy su padre biológico, estoy dispuesto a ayudarlo".

Lee también: Mayela Laguna explica el audio filtrado que pone en duda que Luis Enrique Guzmán sea padre de su hijo

Fue así que confió que, hubo una época en la que Apolo pasaba más tiempo con él que con su madre, a tal grado que, cuando Laguna iba a recogerlo, el menor ya no quería irse con su progenitora.

"Pasaba más tiempo conmigo que con su mamá y, en algunos momentos, ya no se quería ir con ella, se quería quedar conmigo, entonces yo estaría feliz con el niño, pero su mamá se ha dedicado a violentarlo, a mentir sobre mí, sobre mi familia, ya se dieron cuenta que la señora es mitómana, mentirosa, sociópata, lo que quieras", puntualizó.

melc