Luis de Llano y su primera aparición desde que Sasha Sokol lo demandó, ¿apelará? Esto dijo

Vaya persecución que vivió Luis de Llano este fin de semana por parte de los medios de comunicación, los cuales captaron su presencia durante un evento al que acudieron diferentes figuras artísticas, por lo que cuando la prensa lo vio, aprovechó para cuestionar al productor con respeto a si era verdad que apelaría la demanda que Sasha había interpuesto en su contra, por el delito de daño moral, luego de que hace más de un año, de Llano hablara de la relación amorosa que sostuvo con la cantante -en una entrevista-, cuando la cantante tenía 14 años y él 39, revictimizando a Sokol con las declaraciones que realizó.

El famoso productor de Televisa, fue captado mientras arribaba al recinto donde se llevó a cabo los Premios Patria 2023, por lo que se dijo muy contento de ver cómo eran reconocidas grandes personalidades del medio, y aunque De Llano se acercó a los micrófonos y cámaras que se hacinaban alrededor de él, en búsqueda de obtener una declaración en relación a la demanda que atraviesa, Luis de Llano no dio su brazo a romper y prefirió guardar silencio.

Su hermetismo -justificó- tuvo que ver con una petición de sus abogados, debido a que destacó que fueron ellos quienes le indicaron que no podía hablar acerca de la situación legal que atraviesa por la demanda que Sasha interpuso en su contra, por lo que dejó abierta tanto la posibilitad de apelar como no apelar ante las acusaciones, un rumor que fue esparcido hace un par de días, a través de una página de internet: "No puedo decir si es es falsa o no, sin comentarios eso".

"Perdón, mis abogados son los que están tratando todo, por favor, me han pedido que ellos son los que están manejando todo ello (...) de eso no tengo comentarios para nada".

Lee también: Cazzu aparece en el escenario del Foro Sol junto a Nodal y protagonizan romántico momento

La intención de De Llano al acercarse a conversar con la prensa no fue más que la de expresarles que su carrera continúa, por lo que está a punto de volver a la televisión, con un programa de televisión, en el cual indicó que promoverá los valores, la unión familiar, en pro de incitar pensamientos positivos que alejen a la sociedad de prácticas violentas, sin embargo, las y los reporteros se interesaron en sólo dos aspectos; la demanda de Sasha y su estado anímico actual.

Y aunque el productor permaneció en silencio con respeto a las preguntas que tenían que ver con la exTimbiriche, expresando que no haría comentarios con respecto a este tema, también se mostró accesible, pese a los empujones y la aparente desorganización, pues aseguró que a lo largo de los 50 años de carrera que tiene la televisión, él y la prensa han sostenido una relación de mucho respeto. "Les agradezco mucho el apoyo que siempre me han dado", dijo mientras era protegido por varias personas que se encontraban a su alrededor.

Fue entonces que se dijo muy contento por los acontecimientos que celebraría esa noche: "Esta noche muy contento de estar aquí en esta reunión, donde voy a ver a muchos amigos que no veo desde hacía mucho tiempo", indicó, pues en ese mismo recinto se dieron cita figuras como Talina Fernandez y el diseñador de modas Mitzy.

Lee también: Peso Pluma: Esto dice la letra de “Bye”, el nuevo sencillo del cantante de corridos belicones

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más





melc