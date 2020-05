Luis Alberti cuida el peso para sus personajes

El confinamiento por el Covid-19 ha hecho que algunos actores, quienes se encontraban en rodaje de películas o series, tengan que cuidar quizá más su cuerpo, ante la falta de actividad física.

Eso le ha pasado a Luis Alberti, protagonista de Bronco, quien estaba grabando la serie El asesino del olvido cuando se detuvo, a mediados de marzo, por la contingencia sanitaria.

La última noticia que conoció fue que quizás en septiembre se reanuden las grabaciones, cinco meses después de la última vez que estuvo en el set.

“Para este personaje había construido un cuerpo muy específico y pues ya no sirvió”, cuenta el actor.

“Lo que a mí me sucede es que bajo de peso y ahora estoy flaquísimo, cuando lo que había hecho músculo, ahora debo calcular cuando comencemos para volver a subir de peso”, indica divertido.

El asesino del olvido es un thriller policial de 10 episodios, que narra la historia de un hombre a quien le diagnostican principios de Alzheimer y, antes de perder la memoria, busca justicia por un crimen ocurrido en el pasado.

Damián Alcázar (El infierno) y Paulina Gaitán (Diablo guardián) encabezan el reparto donde también están Giovanna Zacarías (Escrito en el cuerpo de la noche) y Armando Hernández (El César).

“Es un personaje distinto a lo de antes, soy un investigador que no está del lado de Damián, pero con una bidimensionalidad importante”, apunta.

“Por ahora a sobrevivir con los ahorros y si no, pues vender pozole", responde entre risas, ante la falta de trabajo provocada por el Covid-19.

Alberti esperaba este mes la llegada a cines de Mano de obra, filme acerca de un grupo de albañiles que se apropian de un inmueble que construyen, pero pospuesto por la contingencia sanitaria.

Lo que volvió a reactivarse fue la serie Bronco, con su relanzamiento en televisión de paga.

“El objetivo que tenía al hacer este personaje era ser lo mejor posible, ¡estaba aterrado con eso!”, recuerda entre risas.

“Tuve que hacer una caracterización con mis propias características y crear algo propio, con cambios en el peso, más hombros; hay un momento donde la voz suena y queríamos demostrar la pasión y las ganas que tenían los integrantes del grupo para hacer realidad su sueño y creo que salió”, considera Alberti.

El más reciente trabajo del histrión se vio en la pasada edición de Sundance, el principal festival de cine independiente en el orbe, al estrenarse I carry you with me que obtuvo el premio del Público.

La primera aparición de Alberti, de 38 años, en cine, fue en La jaula de oro, a la que han seguido cintas como Carmín tropical y Eisenstein en Guanajuato.