Ludwika Paleta confiesa que haberse embarazado de su primer hijo le costó la exclusividad con Televisa

Aunque saltó a la fama siendo apenas una niña, en la telenovela "Carrusel", Ludwika Paleta encontró la fama durante la primera década de los 2000 gracias a su papel en el melodrama "Amigas y Rivales", en ese entonces, el programa se convirtió en todo un fenómeno y se vio en varios países alrededor del mundo.

Desde ese momento, Ludwika se convirtió en una de las actrices mejores pagadas de Televisa y con apenas 21 años consiguió lo que muchos actores anhelaban, la tan codiciada exclusividad.

Durante el serial "Mi vida" de la cadena de streaming Canela.TV, la rubia confesó que ese momento de su carrear fue quizás el mejor, pues no paró de trabajar durante años, pero así como llegó la fortuna, así mismo se fue.

Lee también: José Julián ya recibió la herencia que le dejó Irma Serrano “La Tigresa”

Con una carrera consolidad y en plena relación con Plutarco Haza, Paleta dio a luz a Nicolás, algo que asegura le costó su exclusividad en Televisa. "Lo que no me gusta (de ser actriz) es de pronto algo que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con trabajar con una industria que se maneja con cosas que no entiendes por qué son así", dijo.

"Cuando yo me embaracé, me quitaron mi exclusividad en Televisa", confesó; pero, a pesar de que fue un shock nunca tuvo miedo de quedarse sin trabajo, porque ha buscado generar otras fuentes. El último melodrama que grabó para la empresa fue "Los exitosos Pérez" al lado de Jaime Camil.

Lee también: Cazzu, la novia de Christian Nodal, habla de Belinda: "Crecí escuchando su música"

Lee también: