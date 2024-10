Para la cantante Lucía Pulido es fundamental expresar a través de su arte la conexión musical que hay entre su natal Colombia y México, pues afirma que ambas naciones reflejan una historia compartida.

“Lo que estamos haciendo es mostrar a partir de un repertorio cómo estamos hermanados, musicalmente y culturalmente los dos países”, señaló.

Desde hace 12 años la intérprete ha vivido en tierra azteca, pero ha navegado en ambos destinos, a veces en Europa y EU y ha descubierto muchos aprendizajes en el proceso.

El origen de la trova yucateca es el bambuco colombiano, que se encuentra con el bolero que está llegando de Cuba, a comienzos del siglo XX, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

“La cumbia, que es el ritmo colombiano que más fronteras ha traspasado y que se ha transformado, en Argentina le dicen cumbia villera, en Perú chica y en México es la cumbia mexicana, y hay más variaciones”.

Pulido presentó su proyecto: “Colombia y México dos pueblos, una raíz” en el festival Cervantino, en Guanajuato, y en el Afrocaribeño, en Veracruz.

En noviembre tendrá otro concierto en la sala Carlos Chávez de la UNAM, en la Ciudad de México, el día 23.

“Lo que todos los músicos deseamos es que la gente conozca nuestro trabajo y descubra otras formas de hacer música. El festival Cervantino me ofreció la oportunidad de llegar a más público y abrir nuevos caminos para nuestra música”.

Grabar y visibilizar su propuesta sonora en un entorno independiente ha sido de los mayores retos que ha tomado, pues los recursos son limitados y las plataformas de streaming a menudo no compensan adecuadamente a los artistas, mencionó.

“La gente paga para que no los molesten con publicidad, no por la música; nosotros grabamos porque no hay otra, es una buena condena en donde no nos enriquecemos de otra manera, pero aportamos bastante a nivel cultural”.