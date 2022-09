Lucerito Mijares: así es la relación que tiene con la novia de su padre

Si bien Manuel Mijares y Lucero se separaron hace años siguen manteniendo una excelente relación. Incluso cada uno ha vuelto a formar pareja sin ningún tipo de inconvenientes. Hasta salen de gira y dan notas juntos como prueba de que no existe ningún tipo de rencor desde su divorcio. ¿Y sus hijos?.

Lee también: Lucero reveló detalles de su noche de bodas con Manuel Mijares

Lucero se volvió a enamorar y fue la primera de los dos en tener una pareja. La cantante lleva varios años de romance con Michel Kuri y el novio está más que aceptado hacia el interior de su familia. Incluso es uno más entre ellos y jamás ha tenido ningún enfrentamiento con Lucerito ni con José Manuel. Todo lo contrario, se han vuelto más que unidos.



Lucero y Lucerito Mijares. Foto: Instagram @lucerito_mijares_hogaza

En el caso de Manuel Mijares acaba de encontrar finalmente el amor luego de tanto tiempo. Hace poco sorprendió a propios y ajenos al oficializar su relación con la empresaria Pita de la Vega. Hasta el momento, no hay ninguna foto pública que nos revele cómo se lleva con sus hijos. Es por ello que ante tantas especulaciones los reporteros no pudieron evitar preguntarle.

Lee también: Gloria Trevi presume a México en el extranjero

¿Cómo es la relación de Lucerito Mijares con la novia de su padre?

El ex de Lucero y su actual novia se conocieron hace más de 30 años. Incluso fueron pareja mucho antes de que Mijares se casara con la madre de sus hijos. “Nos hacemos mucha compañía y hay mucha confianza por tanto tiempo de conocernos, entonces lo disfrutamos mucho”, aseguró Pita de la Vega en una de las primeras entrevistas que dio.



Mijares y su novia 'Pita' de la Vega. Foto: Twitter @ShowmundialShow

La novia de Manuel Mijares también se refirió a la convivencia con la fama de su amor. Ella dejó en claro que “lo respeto y él disfruta lo que hace. Entonces también me da mucho gusto por él”. También sumó que sus ex no tienen nada que decir sobre este amor: “Nuestras parejas están supercontentas, no hay celos de su parte”.



Manuel Mijares y su nueva novia. Foto: Instagram @pozainforma

Cuando le preguntaron por su relación con Lucerito y José Manuel Mijares y ella fue muy clara al respecto. Señaló que ambos “son maravillosos”. Si bien ninguno de los hijos de Lucero se ha referido al tema al parecer también le habrían dado la bienvenida a la familia como ya lo hicieron con Michel en su momento.