Louis Tomlinson provoca frenesí en solitario

Al iniciar la década de los años 2000, Louis Tomlinson era un chico de apenas 10 años que ya mostraba su interés y frenesí por la música que en ese momento el mundo escuchaba: boybands y las solistas pop.

Después formó parte de la exitosa banda One Direction y posteriormente retomó su carrera en solitario.

Este martes el británico presentó la primera de tres fechas que tendrá en la Ciudad de México como parte del Louis Tomlinson World Tour.

8 mil

PERSONAS

acudieron a ver el concierto del cantante en la Ciudad de México.

Para todos aquellos que decían que One Direction sería algo pasajero, sólo faltaba que vieran las enormes y kilométricas filas que se hicieron alrededor del Pepsi Center, a donde Louis llegó, para darse cuenta que aquella euforia que comenzó con la boy band hace más de 10 años hoy continúa con cada uno de sus integrantes; con Tomlinson no fue la excepción.

Los fans adolescentes y mayores de 20, muchos de ellos con sus padres, se aglomeraron en el recinto del sur de la ciudad y poco antes de las 21:30 horas los miles de asistentes reunidos le dieron la bienvenida al cantante con un coro al unísono de “ay ay ay ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo, los corazones”.

Louis salió al escenario y en ese momento el ambiente estuvo plagado de un estruendoso grito que sólo se logró acallar cuando el cantante dio la bienvenida para iniciar su recital con “We made it”.

Por todo el escenario se veían ondear banderas de arcoíris, diademas con luces neón y a una enardecida audiencia que no creía que estaba presenciando el show de su ídolo, sobre todo luego de que Tomlinson paró su tour tras la pandemia por coronavirus.

“Hola, Ciudad de México, quiero que canten conmigo cada una de estas líneas”, dijo.



Poco antes de las 21:30 horas los miles de asistentes le dieron la bienvenida al cantante. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

El cantante sabía que la mayor parte de esa audiencia que se congregó el martes se debe a sus inicios con One Direction y en agradecimiento entonó un clásico de la boy band, el tema “Drag me down”, que incluso desató alguna que otra lágrima de parte de sus Louies, como se hacen llamar sus fanáticos.

“Hola, Ciudad de México, los amo mucho, tengo que agradecerles por todo su apoyo, este show no existiera sin ustedes, los amo mucho”, dijo Louis vestido completamente de negro y antes de interpretar “Don’t let it break your heart”.

Aunque en ocasiones los titulares y el foco suele estar más centrado en sus excompañeros Harry Styles o Zayn Malik, con su show, Louis demostró que su público es fiel y comprometido, ya que no hubo una sola canción que el público no se supiera, desde aquellas con un sonido más potente y pop rock, como fue “Two of us” o “Always you”, hasta las baladas más tranquilas como “Too young”.

“¡Ciudad de México!, he tenido recuerdos increíbles. La multitud siempre ha sido increíble, así que una vez más, ¡gracias!”

LOUIS TOMLINSON

Cantante

El cantante no sólo recordó a su antigua banda a través de unos temas, también se dio el tiempo de llevar al escenario el cover de “7”, original de Catfish and the Bottlemen.

Si bien el escenario no tuvo un gran despliegue escenográfico, Tomlinson no lo necesitó, ya que con sólo un potente juego de luces, su banda y su inconfundible voz fueron suficientes para complacer a sus fans con otros temas como “Changes”, “Fearless” y “Only the brave”.

“¡Ciudad de México! Permítanme decir que he tenido recuerdos increíbles con mi banda One Direction y ahora, ¡solo! La multitud siempre ha sido increíble, así que una vez más, ¡gracias!”, dijo antes de interpretar “Habit”.

“Defenceless” y “Walls” también fueron parte del primer show que presentó en la Ciudad de México; el concieto finalizó con “Through the dark”, de One Direction y “Kill my mind”.