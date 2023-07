Con la intención de ampliar el contenido en streaming, las plataformas han visto en las alianzas una forma de innovar y seguir satisfaciendo el entretenimiento de sus espectadores.

Roku por ejemplo, además de ser un aparato que ayuda a convertir los televisores tradicionales en smart, también es una plataforma que ofrece contenido original y de otras ventanas como Disney+, Fox Sports y ahora Star+.

Luis Bahema, el country manager de Roku en México hizo el anuncio de esta última alianza durante una reunión de prensa en la que estuvo presente EL UNIVERSAL: "En Roku cerramos el trimestre pasado con 71 millones de cuentas activas a nivel mundial y 25 billones de horas streameables en todas nuestras cuentas activas", detalló Bahema, como parte del éxito que los ha animado a entablar estos acuerdos.

Lee también Pati Chapoy respalda versión de Bárbara Mori, quien dijo que Sergio Mayer la maltrataba

A partir de hoy, todos los clientes de Roku tendrán disponibles los contenidos del servicio de streaming de Walt Disney enfocado mayoritariamente en sus consumidores adultos. Estas son algunas de las series más populares de Star+ que ahora se podrán ver también aquí:

"Los Simpson". No hay nada más clásico y con garantía que esta serie creada por Matt Groening en 1989. Es una comedia de dibujos animados que se centra en una familia de clase media que vive en la ciudad de Springfield. Es una sátira de la sociedad estadounidense que se hace con historias distintas de cada uno de los personajes, entre ellos Homero, el padre de familia, Marge, la mamá y sus tres hijos Lisa, Bart y Maggie.

"Only murders in the building". En pleno barrio de Upper West Side, en Nueva York, tres vecinos descubren que son tal para cual: fans de las historias de crimen real, cuando se ven envueltos en una de ellas, pues uno de sus compañeros de edificio muere y ellos deciden resolver el misterio y grabar un podcast al respecto.

"Modern Family". Para quienes son amantes de la comedia en esta serie hay 11 temporadas disponibles de risas provocadas por distintos tipos de familias estadounidenses que conforman una sola: desde la tradicional de Claire y Phil, con sus tres hijos de diferentes edades, hasta la pareja gay que adoptó a la pequeña Lily y el patriarca, Jay Pritchett, con su joven esposa latina Gloria y su simpático hijo Manny.

"American Horror Story". Una de las últimas adquisiciones de la plataforma, directamente desde el catálogo de Fox es esta serie de antología de terror creada por Ryan Murphy y con actuaciones de actores como Evan Peters y Emma Roberts. "Apocalipsis" y "Murder House" son algunos de los títulos que contempla.

"The walking dead". Apareció en 2010 y ya se ha convertido en un clásico de la televisión, pues esta historia sobre un grupo de sobrevivientes a un apocalipsis zombie ya alcanzó 11 temporadas en los que se entrelazan las técnicas de supervivencia y los conflictos interpersonales de cada una de las vidas entrelazadas.

Lee también Muere actor de "Marimar" y “Rebelde”, Alfonso Iturralde