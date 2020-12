Los Ortiz de Pinedo festejan lejos, pero unidos

Este año, los OdePFive, como les puso Jorge Ortiz de Pinedo a los miembros de la familia conformada por su hijo Pedro Ortiz de Pinedo, Andrea Torre y sus nietos Regina (7 años), Diego (5 años) y Federico (3 años), no podrán visitar la casa del patriarca para festejar Nochebuena y Navidad debido a las indicaciones de las autoridades de no salir de casa, pero esta celebración no pasará desapercibida.



“Adorné mi casa, soy súper navideña pero ahora sí me pasé; estaremos los cinco juntos, nos vestiremos elegantes y voy a poner una mesa muy linda. Al otro día nosotros tenemos una tradición: los 25 de diciembre vemos la película de 'Mi pobre angelito', pero lo haremos en la noche en el jardín, haremos un intercambio y agradeceremos que estamos juntos y sanos. Es sólo un año en el que no va a pasar nada por no ver a la familia, al contrario, nos estamos cuidando”, dijo Andrea Torre, quien se encarga de planear todo.



Algo parecido será en Año Nuevo porque no piensan salir a ningún lado, por lo que espera inventarse una actividad que lo haga más divertido para sus pequeños, como un día en pijama, porque asegura este encierro ha sido complicado.

A la estrella de la serie "Una familia de diez" le consuela saber que todo mundo está pasando por esto y también se están reinventando, por eso ella saca lo mejor de la situación y asegura que el confinamiento le ha ayudado a conocer más a sus hijos, por ejemplo, descubrió que a su hija le gusta cocinar y ahora es una actividad que comparten.



“Convivir en familia no era fácil en la ‘normalidad’, porque yo me tenía que ir a grabar, o hacer fotos, o hacer videos para mi canal; mi marido que se iba de lunes a viernes a Televisa y los fines de semana al teatro... Con esto hemos convivido en familia como nunca. Ahora los viernes son de pizza y la hacemos como Dios nos da a entender; este tipo de cosas por el trabajo que tenemos no se dan”.



Pero lo confiesa: no todo ha sido idílico porque ha habido días de tristeza y enojo por el encierro, pues a pesar de que ella piensa que los niños pueden con todo, también es válido que se sientan hartos de la situación, pero también se ha dado cuenta que se preocupaba por cosas banales.

“Les he comprado ropa a mis hijos porque ya no les queda, pero si no fuera así no les compraba nada. En esta pandemia no me he comprado ropa, porque te das cuenta que no necesitas los jeans de moda; en la vida lo que tienes que tener es un techo donde vivir, comida y amor en familia, así puedes vivir mucho tiempo. Llevamos 10 meses encerrados y hemos sobrevivido”.



Esta nueva mentalidad la llevó a realizarse una prueba PCR (para detectar Covid-19) para asegurarse que estaba sana y poder ir a ver sus padres a principios de diciembre, pues tenía 11 meses que no los veía en persona y no sabía cuándo lo podría hacer de nuevo.



“Ahora no sólo piensas en ti, porque si tú te cuidas, cuidas a los demás, no sólo a los más cercanos sino a todos en general. Eso me ha llevado a enseñarles a mis hijos, ahora ellos saben dónde usar careta, gel y cubrebocas. Así que por el momento no nos queda de más que ser precavidos y valorar lo que tenemos”.

Pero este 2020 también ha sido muy productivo para ella, porque no sólo grabó nuevas temporadas de "Una familia de diez", también cristalizó un nuevo sueño que la enorgullece y con el cual sabe, le da un buen ejemplo a sus pequeños.



“Lo que les quiero enseñar a mis hijos primero es que los sueños se cumplen; dos, que trabajar es importante, pero trabajar en lo que te gusta es lo mejor. Lo que les estoy inculcando es que no es por dinero, sino porque me gusta, porque disfruto hacerlo; además tienen un papá al que le fascina hacer lo hace (producir televisión y teatro), es algo increíble porque Pedro nos pide opinión a todos, hasta a mis hijos, entonces los involucramos en nuestros trabajos”.



Ser mamá te incita a que tus hijos se enorgullezcan de ti

Cuando Andrea Torre se convirtió en madre por primera vez en 2013, nunca se imaginó que la maternidad la inspirara a explorar otros campos, primero con su canal de youtube, "Mamá en la Torre", donde comparte consejos, aventuras y mil cosas en su andar como mamá; después con su línea de labiales MELT y ahora una línea de joyería inspirada en su primogénita.



“Soy una mujer que no puede estar sentada en su casa, mis hijos lo saben, mi marido lo sabe, entonces siempre trato de crear algo y me arriesgo. Sí creo que el ser mamá te incita a que tus hijos te vean y se enorgullezcan de ti, te lleva hacer muchas cosas por ellos, mi hija me ha inspirado muchas cosas, nunca creí que ser mamá te impulsara a ser mejor, a crecer como persona y a lograr tus sueños, a decir ¡sí se puede! Sin importar la edad que tengas y que tus hijos te empujen a hacerlo, es una cosa increíble”.



Desde que nació su hija Regina, Andrea quería crear algo inspirado en su pequeña, que pudiera ser usado mamá e hija, pero se dio la oportunidad de colaborar con la marca Nena Joyería Infantil y de inmediato aceptó porque era la forma de hacer realidad este sueño; aunque tuvo que esperar nueve meses porque la pandemia retrasó su lanzamiento.



“Se llama la colección Pulguita, porque así le decimos a mi hija, se lo puso su papá (Pedro Ortiz de Pinedo). Empecé a buscar cómo podría hacer una pulguita, me metí a internet y vi que las pulguitas son horribles, pero busqué la manera de hacerlo en caricatura con mi diseñador, entonces me preguntó que cuál era mi insecto favorito y le dije que la Catarina, así que hizo una fusión con estos insectos y logramos el diseño”.

Así logró cinco diseños en oro y plata rosada, discretos y elegantes, porque quería llegar a todas las mujeres, sin importar el nivel socioeconómico, porque es algo hecho con mucho amor y con lo mejor de ella.



“Lo que me motivó también hacerlo, es que para mí Una familia de diez (el programa de televisión) representa muchas cosas, en esta historia mi personaje se llama La Nena y la joyería que me buscó se llama Nena, entonces dije, de aquí soy; las cosas se pusieron en bandeja de plata y todo tiene significado para mí”.

