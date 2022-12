Privilegio o talento, ¿cuál es el factor que ha llevado a jóvenes artistas a convertirse en todas unas estrellas Hollywoodenses?. En las últimas horas, el término "Nepo babies" ha acaparado la mirada de cientos de lectores curiosos que buscan el significado de la palabra, pues la portada de un medio internacional está dando mucho de qué hablar debido a que detrás del titular aparecen las fotografías de algunos actores como Maude Apatow, Dakota Johnson, Zoë Kravitz, Lily-Rose Depp, entre otros, pero de ¿qué se trata? Te contamos.

Resulta que “The New York Times” se ha dado a la tarea de analizar algunas figuras del mundo del entretenimiento que han entrado con "facilidad" a grandes proyectos.

Aunque en ocasiones la industria suele vender la imagen de las estrellas que se desarrollan en el mundo del cine desde ceros, como lo haría cualquier persona común, en realidad mantienen una relación con alguien de privilegio, de ahí el término “Nepo babies” o bebé del nepotismo en español.

Si bien el privilegio se instala tanto en el plano laboral como en otros ámbitos de la vida, en Hollywood está causando controversia debido a que los fanáticos se están dando cuenta de que la persona que ven en pantalla no está ahí esencialmente por su talento sino por la herencia de sus padres.

Precisamente el nepotismo significa preferencia o favoritismo que una persona tiene para emplear a otra.

El artículo hace una comparación entre el sistema que han utilizado las familias monárquicas o ricas a lo largo de la historia y cómo funciona en el entretenimiento.

En este sentido, las nuevas generaciones también se están enterando de que los famosos son hijos de personalidades exitosas, tal es el caso de Kristen Stewart, quien es familiar del director y productor de televisión, John Stewart y de la guionista australiana, Jules Mann-Stewart o la estrella de Euphoria, Maude Apatow, cuyos padres también son parte importante de la industria.

Lo mismo sucede con la actriz de “Emily in Paris”, Lily Collins, quien es hija del cantante Phil Collins, o la hija de Johnny Depp: Lily-Rose.

La palabra también ha provocado una desilusión respecto a que cualquiera puede entrar a la televisión con talento.

No es la primera vez que se escucha la palabra , ya que anteriormente también evidenció a algunas modelos luego de que la hija de Depp diera algunas declaraciones.

"Internet se preocupa mucho más por quién es tu familia que por las personas que te están metiendo en cosas. Tal vez pongas tu pie en la puerta, pero todavía tienes tu pie en la puerta. Hay mucho trabajo que viene después de eso”, comentó para “ELLE”.

Asimismo comparó su situación con la de los médicos, “Si la mamá o el papá de alguien es médico, y luego el niño se convierte en médico, no vas a decir: 'Bueno, solo eres médico porque tu padre lo es”, la famosa argumentó que pese a seguir los pasos de sus patriarcas, ellos también se preparan para poder tener éxito.



