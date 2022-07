Los músicos hallan su mina de oro digital

Mientras que Luis Miguel tendría que ofrecer casi tres conciertos para ganar 5 millones de dólares, la cantante canadiense Grimes los generó en 20 minutos con una colección de NFT. Por su parte, el DJ japonés Steve Aoki admitió que con la venta de casi mil afiches digitales ganó lo equivalente a los últimos 10 años de trabajo.

La pregunta que se hacen tanto fans de la música como los propios artistas es qué es NFT, ese activo financiero que está generando ganancias directas a las bandas, más aún después del descalabro que significó la crisis económica derivada de la pandemia, con la cancelación de eventos y las pocas ganancias de la venta digital.

Por definición, un token no tangible (NFT) es un archivo digital, protegido con candados especiales, en la industria de la música puede contener desde una pista hasta una imagen animada o acceso exclusivo a eventos, que pertenecen a quien compre un certificado único que, a su vez, puede revenderse como una moneda de cambio.

Marzo de 2021

Kings of Leon popularizó los NTF, al poner a la venta su álbum “When you see yourself”



“La música en NFT es más audaz tecnológicamente”, considera Adrián Dárgelos, vocalista de la banda Babasónicos.

“El artista queda involucrado sin intermediario a su obra, y su obra pasa a ser como un cuadro o una obra plástica que no tiene copia”.

El primero en incursionar en este formato, en febrero de 2021, fue el músico de dance 3LAU, cuya colección de 33 NFT recaudó 11.7 millones de dólares.

Pero quien los popularizó fueron los rockeros Kings of Leon un mes después, en marzo de 2021, al poner a la venta su álbum When you see yourself en una versión NFT, que incluía beneficios como seis “boletos dorados”, para asistir a sus conciertos de por vida; recaudaron 2 mdd en dos semanas.

Al ser una industria nueva, hay pocas plataformas que comercialicen este tipo de artículos. La moneda de cambio es a través de criptomonedas, como Bitcoin, Metamask y Ethereum, esta última es la más utilizada. Uno de los primeros marketplace latinoamericanos con foco en música y arte es Enigma NFT, un sitio web que ya está trabajando con artistas como Los Auténticos Decadentes, Soda Stereo y Nicki Nicole.

“Somos una herramienta para que los músicos se puedan relacionar directamente con sus fans”, dice Gustavo Iglesias, vocero de Enigma.

“La idea es crear herramientas para que los artistas puedan explotar su obra, para que se relacionen con sus fans, para expandirse, para darles una obra más especial. Es un nuevo y entretenido lugar”.

No todo es bueno

Sin embargo, en esta nueva industria, la falta de una regulación jurídica es una de las mayores desventajas, pues existe la posibilidad de una estafa, si es que el NFT no está respaldado por una persona o empresa representante del artista que avale el contrato, considera el asesor financiero Alex Sleiman.

“Pueden ser proyectos falsos o que nunca se van a llevar a cabo, incluso pueden suceder situaciones de manipulación del precio, que la ley castiga, pero no en el caso del NFT porque no hay una regulación protectora y se requiere un nivel de conocimiento elevado para entrar, esto se debe a que es una etapa temprana del mercado”, dice el experto en cryptos y blockchain.

El experto sugiere entender el contrato, que no esté en códigos, sino traducido al lenguaje natural y revisar bien el historial del NFT antes de adquirirlo, esto es rastreable como cualquier transacción de blockchain.

“Hoy puedes ver todas las transacciones que han habido en bitcoin o etherum, se puede rastrear todo, hay que cuidar cuántas veces ha sido comprado y vendido porque podría ser una manipulación para subir el precio”.

Manzanero y John Lennon

Los herederos de músicos reconocidos están obteniendo ganancias con los NFT.

El hijo de John Lennon subastó fotos digitales únicas certificadas de memorias de The Beatles por 158 mil dólares a comienzos de este año, y en México, Juan Pablo Manzanero, el hijo del compositor Armando Manzanero, subastó un NFT de la interpretación que su padre hizo en Chichén Itzá del tema “Como yo te amé” obteniendo 246 mil pesos.

2 MILLONES DE DÓLARES Recaudaron en dos semanas; su versión NTF incluía seis “boletos dorados”

JUAN PABLO MANZANERO

Hijo de Armando Manzanero

“Estoy aprendiendo de esto; me encanta ver cómo se desarrollan las nuevas tecnologías y que mi padre esté en esto”

Negocio digital

Artistas consolidados están entrando al mercado NFT.

Snoop Dogg

En sólo cinco días el rapero vendió más de 44 millones de dólares con su “Stash box”, que incluía una canción e ilustración.

Madonna

La Reina del Pop creó una ilustración de ella misma dando a luz a un árbol, un cienpiés y mariposas. Donó las ganancias.

The Beatles

El hijo de John Lennon, Julian, subastó fotos únicas de las memorias de la banda de su padre y obtuvo 158 mil dólares.

The Weeknd

El cantante celebró que su tema “Blinding lights” fue número uno con un diseño especial de la portada Billboard.