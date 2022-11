"Los Montaner" busca transmitir un mensaje de familia y de fe

Desde hace 18 años y gracias a su mamá Martha Montaner, fue que a Ricardo Montaner le surgió la idea de hacer una serie en la que el público pudiera conocer a su familia. Así lo recordó el cantante este martes en la premier de "Los Montaner", realizada en Miami, Florida, y cuya primera temporada está disponible por la plataforma Disney+ a partir de este 9 de noviembre.

"Siento que tengo que agradecerle a mi mamá, mi mamá que está en el cielo fue la que de alguna manera sembró esta idea hace como 18 años, en mí y en Marlene porque los muchachos eran chiquitos... mi mamá tenía un carácter tan particular que siempre decíamos en la mesa que esto deberíamos grabarlo", relató en una charla al final de la proyección del primer episodio.

"Mi mamá era muy cómica sin querer serlo porque era más seria que un revolver pero hacía y decía cosas que a nosotros nos daba muchísima risa. En ella empezó toda esta cosa".

En una alfombra azul previa al estreno estuvieron presentes la esposa de Ricardo, Marlene así como sus hijos Evaluna, Mau, y Ricky, y sus respectivas parejas Camilo, Sara Escobar y Stefania Roitman, quienes también protagonizan el show.

A su paso por la alfombra, el intérprete de "Tan enamorados" destacó que como familia considera que tienen una responsabilidad hacia el público de llevarles un mensaje positivo, cosa que espera hacer con la serie de Disney+.

"Cuando nosotros hicimos esto lo hicimos con la convicción de que quizás alguien que estuviera por ahí del otro lado de la pantalla pudiera necesitar un mensaje de alegría, un mensaje de fe, un mensaje de familia, de amor, un mensaje también de tristeza porque en el programa hay momentos de tristeza, pero al mismo tiempo sabíamos que podíamos tocar el corazón de la gente, lo más importante aquí es que si tocamos el corazón de aunque sea una familia para nosotros eso es suficiente y está justificado", dijo Ricardo.



Además, en la charla con prensa e invitados especiales, al finalizar la función, reiteró el papel que la religión tiene en sus vidas.

"No somos y estamos muy lejos de ser perfectos pero tenemos un valor fundamental, una piedra que fundó nuestra familia y eso se lo debemos a mi esposa, que cuando la conocí ya conocía a Cristo y a partir de ella nacimos de nuevo todos nosotros", compartió Montaner.

"Nuestra familia no sería capaz de mostrar lo que es si no estuviéramos sustentados por la fe que nos apaña, que nos abraza y si no estuviéramos seguros de la necesidad que tiene la gente hoy de buenas noticias, de palabras de amor, no estaríamos en la pantalla".

"Los Montaner" más allá de las redes

"Los Montaner", es una serie documental que sigue a la familia de artistas más allá de la imagen que muestran en redes sociales en momentos como el embarazo de Evaluna y Camilo, el cumpleaños de Marlene, las presentaciones de Mau Y Ricky, entre otros.

A la presentación acudieron personalidades como la presentadora de televisión Lili Stefan quien compartió unas palabras sobre su amigo Ricardo.

"Conozco a Ricardo siendo una niña en 'Sábado gigante' y los años de oro de su carrera los pasó con nosotros y ahora verlos a la familia que ha logrado tener, el ejemplo que les ha dado, a mí me encantan", recordó Stefan.



