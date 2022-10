Los mejores memes que dejó el impensado encuentro de Selena Gomez y Hailey Bieber

El fin de semana se produjo un encuentro que muchas personas pensaron que nunca ocurriría: Selena Gómez y la modelo Hailey Bieber coincidieron en el evento The Academy Museum Gala y decidieron tomarse algunas fotografías juntas.

Selena Gómez es la ex, y Hailey Bieber la actual pareja del cantante canadiense Justin Bieber. El encuentro entre ambas enloqueció las redes sociales y rápidamente comenzaron a aparecer memes que inundaron internet.

Las imágenes de Selena Gómez y Hailey Bieber generaron polémica ya que durante muchos años los fanáticos de ambas no hicieron otra cosa que enfrentarlas. Sin embargo Gómez aseguró que nunca existió tal rivalidad.

ENTRO A TWITTER Y LO PRIMERO QUE VEO ES UNA FOTO DE HAILEY BIEBER Y SELENA GOMEZ pic.twitter.com/hRURQzIBcA — vale ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ (@0hmybieberr) October 16, 2022

¿Por qué los fanáticos quisieron enfrentarlas?

Todo comenzó cuando Justin Bieber decidió casarse con Hailey Bieber semanas después de que se lo viera junto a Selena Gómez. Selena y Justin estuvieron juntos durante 7 años, y sus fanáticos siempre fantasearon con que ambos volverían a darle una nueva oportunidad a su relación.

yo viendo la foto de selena gomez con hailey bieber juntas: pic.twitter.com/TRoHoIwSKz — Juan David Rojas (@juandavidrrz) October 16, 2022

Justin Bieber y Hailey Bieber se casaron en otoño de 2018. Ambos se conocieron cuando eran pequeños, pero su relación no comenzó hasta que Justin finalizó su romance con Gómez, con quien tuvo varias idas y vueltas.

Los fanáticos de Gómez comenzaron a criticar la relación de Justin y Hailey, e incluso tildaron a la modelo como la causante de la ruptura entre Bieber y Selena. En aquel momento Gómez lanzó la canción “Lose You To Love Me”, en la cual aseguraba que no entendía cómo alguien la podía “reemplazar” en tan solo 2 meses. Rápidamente los seguidores de Gómez pensaron que ella se refería a Bieber.

Sin embargo estas fotografías sirvieron para demostrar que entre ellas no existe rivalidad y que ahora está todo bien.

Incluso hay que sumar a los fanáticos de Taylor Swift, gran amiga de Selena Gómez, quienes también compartieron sus memes en las redes sociales burlándose de la situación. Taylor Swift aseguró en varias oportunidades que nunca estuvo de acuerdo con el amorío entre Selena y Justin.