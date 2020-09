Los más grandes escándalos de las Kardashian

A mediados de los 90, Kim Kardashian era una ilustre desconocida. Quienes sabían de su existencia la conocían a través de seguir muy de cerca los pasos de la entonces famosérrima Paris Hilton, pues eran muy amigas. Todo cambió radicalmente en 2007, cuando Kim hizo un video XXX con su entonces novio, Ray J.

El video, que se hizo viral, se dio a conocer a través de la compañía distribuidora de pornografía Vivid Entertainment, la cual reveló que pagó 1 millón de dólares por él. Demandas y mil rollos después, nacieron las legendarias Kardashian.

El mismo año surgió el reality Keeping up with the Kardashians que se despide, nada y nada menos, que 18 temporadas después.

Bajo la dirección de la incomparable momager (unión de las palabras mom, mamá y mánager), Kris Jenner, el clan de hermanos, compuesto por Kourtney, Kim, Khloé, Rob y sus medias hermanas, Kendall y Kylie Jenner, llegaron a la cúspide de la fama y a amasar grandes fortunas mostrando su estilo de vida en la televisión a millones de personas, además de sus triunfos, decepciones, amores, separaciones y mucho más. Aquí, revisamos algunos de sus más sonados escándalos.

1) El matrimonio de 72 días de Kim



Después de muchísimo ruido y grandes preparativos, Kim se casó con el exbasquetbolista Kris Humphries en una fastuosa ceremonia, que tuvo lugar en agosto de 2011. Apenas 72 días después, Kim entabló la demanda de divorcio. Los episodios especiales relativos a la boda del reality KUWTK fueron vistos por 10.5 millones de personas.

Aunque vivieron juntos sólo esos 72 días, estuvieron en realidad casados durante dos años, ya que los trámites de divorcio se prolongaron durante todo ese tiempo. Kris solicitó una anulación alegando fraude, ya que de acuerdo con él, Kim usó el matrimonio para obtener más audiencia.

Durante el tiempo en el que se resolvía el divorcio, Kim empezó a salir con su hoy esposo, el rapero Kanye West, y quedó embarazada de su primera hija, North.

2) La sobredosis y las infidelidades de Lamar

En 2015, el todavía esposo de Khloé Kardashian —aunque ya estaban separados— el exbasquetbolista Lamar Odom, fue encontrado inconsciente en un burdel en Nevada, después de cuatro días de “fiestear” sin parar con todo tipo de drogas. Estuvo en coma durante cuatro días. Odom revelaría después que sufrió 12 derrames y seis ataques al corazón mientras estuvo inconsciente.

En ese momento, aunque separados por los problemas de adicciones y las múltiples infidelidades de Lamar, Khloé aún estaba casada con él y apenas se separó de él durante todo el tiempo que estuvo grave. Aunque Odom parecía arrepentido y parecía buscar una reconciliación, el matrimonio se dio por legalmente finalizado en diciembre de 2016. Actualmente, él está comprometido con la atleta y gurú de la salud, Sabrina Parr.

3) La controvertida relación de Kylie y Tyga

Kylie y el actor y rapero Tyga se conocieron cuando Kylie tenía apenas 14 años, cuando él cantó en la fiesta de 16 años de su hermana, Kendall. Se rumora que empezaron a salir cuando Kylie tenía apenas 17 años, un año antes de que las relaciones sexuales consensuadas sean legales en Estados Unidos. Para entonces, él tenía 24 años y un hijo con la controvertida celebridad, modelo y empresaria, Blac Chyna.

La relación empezó a darse a conocer después de que Tyga terminara con Chyna. Sin embargo, Kylie y el rapero negaban estar juntos, hasta que en 2015, Kanye West, el rapero esposo de Kim, los destapó y confirmó el romance, además de defenderlos. “Tyga se apuró y fue inteligente”, dijo.

Kylie y Tyga terminaron en 2017 y pocos meses después ella empezó a salir con el también rapero Travis Scott, padre de su hija, Stormi.



4) El asalto a Kim

En octubre de 2016, Kim Kardashian estaba en París para asistir a varios desfiles durante la Semana de la Moda. Un grupo de hombres entraron al departamento que había alquilado y le robaron a punta de pistola. Después de cometer el asalto, la dejaron atada de pies y manos a una silla de la que eventualmente logró escapar.

El hurto ascendió a más de 10 millones de dólares e incluyó al enorme anillo de compromiso de Kim, un diamante solitario de corte esmeralda valuado en 4 millones de dólares. El reality dedicó un episodio completo al robo, en el que Kim contó entre lágrimas lo que había sucedido.

El crimen causó controversia pues muchos especularon que se trató de un autorobo, para, otra vez, elevar los ratings. Sin embargo, esto parece poco probable ya que Kim pareció sufrir, aún muchos meses después del atraco, de algunos episodios de angustia y estrés derivados de este incidente.



5) Tristan, Khloé y Jordyn

Después de su matrimonio con Lamar Odom, parecía que Khloé había encontrado la felicidad al lado del también basquetbolista (estas mujeres no entienden) Tristan Thompson. Los rumores sobre las infidelidades de Tristan empezaron poco después de que se supo que Khloé estaba embarazada de su primera hija, True, hoy de dos años.

En octubre de 2017 se dijo que había sido captado en video besando a dos mujeres distintas, y apenas unos días antes del nacimiento de True, fue captado de nuevo besando a una mujer con la que posteriormente se iría a un hotel.

La pareja intentaba la reconciliación después de estos episodios cuando se supo que en una fiesta, Tristan besó a la entonces mejor amiga de su hermana Kylie, la influencer y modelo Jordyn Woods. Este mediático escándalo no solamente provocó la ruptura entre las dos amigas, también echó por tierra los esfuerzos de reconciliación de la pareja, quienes parece que sólo se encuentran en los festejos familiares con la pequeña True.

Gurú:

Me gustan los tops de mangas bombachas pero ¿seguirán de moda?

Aura

Hola, Aura:

Algo curioso pasó con las tendencias de moda en este año de pandemia, aparentemente, se congelaron, lo mismo que nuestras vidas. Es decir que tendencias que empezaban a despuntar a principios de año, como esta que mencionas, y que apenas estaban tomando vuelo, son retomadas ahora y seguramente vivirán un buen ciclo hasta el año siguiente, así que úsalas sin miedo, ya que seguramente seguirán bien vigentes hasta el próximo verano y quizá otoño-invierno.

Besos de Gurú, XOXO

Escríbeme tu consulta a: [email protected]