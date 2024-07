Los hijos de Buddy Valastro seguirán sus pasos

El famoso chef repostero Buddy Valastro, es heredero de un noble oficio como es la panadería, el cual se remonta a tres generaciones en su familia, pero el llamado “cake boss” está consciente que no es obligatorio que esta herencia siga con alguno de sus cuatro hijos, no, si no tienen gusto o aptitudes para ello.

“Hay una cosa que sí les puedo garantizar, si yo sintiera que ellos no pueden, no los pondría a cargo del imperio, no voy a decir, aquí tienen las llaves del reino, si no sintiera que ellos realmente son los más capaces de lograrlo. Eso fue un poco lo que les prometí a mis padres, que cualquier persona que me reemplazara, tendría que cumplir con estos requisitos”, explicó el famoso maestro pastelero.

Pero para su fortuna al parecer sus hijos sí piensan seguir sus pasos, aunque cada uno en un campo diferente, algo que lo hace sentirse orgulloso y le da el sentimiento que lo está haciendo bien.

“Debo decir que todos mis hijos han mostrado un interés especial en mi negocio, los cuatro tienen atributos diferentes, pero si los tomamos por separado y los sumamos, terminan siendo yo. Mi hija Sofía (21 años), es la más creativa y la más artística, tiene esa mente artística. Buddy (19 años) es el que va hacia adelante, el que no se rinde. Mi hijo Marco (17 años) es el que tiene esa personalidad que a todos les encanta, es el que habla lindo, es gracioso, es el que hace bromas y todos se ríen. Y el pequeño, Carlo (13 años), es sin duda el más inteligente, sobre todo en el aspecto académico. Entonces, todo sumado, me tienen a mí”.

Esto lo motivó para darle un giro a lo que había mostrado de su vida al frente de Carlo’s Bake Shop, el negocio familiar que ha sacado adelante junto a sus hermanas y su madre desde hace 30 años; en las nueve temporadas de la serie "Cake Boss", y dar un poso más allá, llevando al público a la intimidad de su hogar junto a sus herederos, en la nueva serie "Cake Dynasty" que se estrena hoy 13 de julio por Lifetime.

“En cierta forma es el lugar en el que estoy en mi vida actualmente, luego de tantos años haciendo televisión y haciendo crecer mis tiendas de pasteles y mis fábricas. Creo que les va a interesar mucho esta nueva etapa porque vieron a mis hijos crecer, y ahora los empezarán a ver como adultos jóvenes. Hay una muy buena dinámica ahí, sobre cómo trabajan con mucho esfuerzo. A mí me ha ido muy bien, pero aun así trabajo muy duro, y aunque mis hijos han tenido muchos privilegios, ellos siguen siendo humildes, trabajan, y trato de que entiendan qué es cómo llegamos a donde estamos”, dijo el orgulloso padre.

Buddy Valastro y su familia en la serie "Cake Dynasty" que se estrena por Lifetime. Foto: Lifetime

Buddy explicó que la decisión de que ellos aparecieran en esta nueva serie no fue algo que tomara solo, sino que les preguntó si estaban de acuerdo en formar parte del proyecto, porque al fin de cuentas es su privacidad.

“En mis otros programas su participación fue mínima, porque no quería exponerlos cuando eran pequeños, a menos que realmente quisieran. Antes de hacer Cake Dynasty, recuerdo que me senté con ellos y les expliqué un poco, y me dijeron, ‘bueno, esto es lo que queremos hacer, este es el camino que queremos tomar’; entonces siempre dependió de ellos, siempre les di la opción si querían o no”.

De esta manera a lo largo de 10 capítulos, los seguidores de Buddy Valastro lo verán realizando fantásticas creaciones como un detallado pastel para los 50 años del actor Neil Patrick Harris, o un monumental pastel por el 20 aniversario del musical Wicked en Broadway; mientras trata de equilibrar su vida familiar y la expansión del negocio, sin perder la esencia de lo que lo hizo famoso, hacer pasteles personalizados y de manera casi artesanal.





