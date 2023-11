Los duetos de Luis Miguel que marcaron su carrera

A pesar de no haber lanzado música nueva en casi seis años, Luis Miguel se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, actualmente está involucrado en su gira más grande y lucrativa, misma que muy pronto aterrizará en México.

En sus más de cuatro décadas de trayectoria, Micky se ha convertido en uno de los artistas mexicanos más importantes de la escena musical, por lo que no es raro que varias artistas esté interesados en cantar con él, sobre todo ahora que las colaboraciones se han convertido en el pan de cada día.

Sin embargo, al igual que en su vida personal, el intérprete de "La incondicional" se ha caracterizado por actuar en solitario, pero hubo una época en qué unió su talento al de otros artistas y grabó duetos con grandes exponentes de la música nacional e internacional. Aquí te presentamos algunos de ellos.

"Me gustas tal como eres", al lado de Sheena Stone. Uno de los primeros duetos de un Luis Miguel todavía adolescente, fue el que realizó junto a la cantante y actriz escocesa Sheena Stone, que si bien la mayoría de sus éxitos los grabó en inglés, también reinterpretó algunos de sus éxitos en español, y en 1984 cantó con Luis Miguel para su disco "Palabra de Honor", que quedó también capturado en un vídeo.









"Todo el amor del mundo" con Lucero. En los 80, dos de las voces con más éxito en México eran Luis Miguel y Lucero, quienes se unieron para interpretar la canción "Todo el Amor del Mundo", tema principal de la película, que también rodaron juntos, "Fiebre de Amor". Este tema quedó en el recuerdo de toda una generación que todavía sueña con verlos actuar en vivo, algún día.









"Sin hablar" con Laura Branigan. El éxito de Luis Miguel comenzó a crecer más allá de las fronteras hispanohablantes, y llegó hasta los oídos de la estadounidense Laura Branigan, famosa en ese entonces por el éxito "Gloria". Pero si alguien logró que la estrella rompiera la barrera del lenguaje y se animara a cantar en español fue "El sol de México".

En 1987 grabaron juntos el tema "Sin hablar", que se incluyó en el disco "Luis Miguel 87".









"No me puedo escapar de ti", junto a Rocio Banquells. Una de las poquísimas cantantes mexicanas que puede presumir haber compartido escenario junto al astro de la canción es Rocío Banquells, en 1987, mismo año que Micky grabó con Branigan, cantaron esta romántica balada.









"Come Fly With Me" con Frank Sinatra. Pero el dueto más importante de toda su carrera artística fue el que realizó junto al gran Sinatra. En varias entrevistas, Luis Miguel ha asegurado que fue una sorpresa y un enorme honor que un artista de esa talla lo hubiera buscado para trabajar juntos y el impactó que causó fue tan grande que. hasta el día de hoy, sigue incluyendo este tema en su repertorio musical en vivo.









