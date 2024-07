Los autos restaurados de Martín Vaca: de su "limusina avión" al de Edgar Vivar

“Con cada auto que es diferente o que no he fabricado, me concentro mucho, y entonces me encapricho y estoy piense y piense cómo resolverlo”, dice Martín Vaca a EL UNIVERSAL.

“Todas las semanas hay un problema con un carro que está atorado, pero que hay que buscarle y hay que salir de él”, añade.

Así que cuando en el programa "Mexicánicos", que cumple 10 años en Discovery, se ven las creaciones fabulosas del tapatío, hay detrás de cada uno de ellos una historia que decir.

“Creo que el avión es el que más nos ha ayudado, más proyección nos dio a nivel mundial”, comenta orgulloso.

“Yo vi reportajes en árabe, en chino, en muchos idiomas que no sabía ni qué decía, pero veía que estaba el avioncito arriba (en foto) y me daba cuenta que hablaban de él”, comenta de buen humor.

Y cómo siempre es bueno, recordar, aquí te decimos algunas de las creaciones del taller de Vaca, que han causado interés en todo el que los ve.

LA LIMO-AVION

Vaca y su equipo se dieron a la tarea de convertir un avión en limousina, que le ha valido reconocimiento internacional. Le tomó tan sólo tres meses ver la manera en que podía hacerse y funcionar. Ha recorrido diversas ciudades como Hidalgo y Morelia. Vaca cuenta que un día que fueron a EU, las autoridades no sabían qué hacer, así que optaron por subirse al vehículo y tomarse la foto del recuerdo.

EL AUTO “SEÑOR BARRIGA”

Edgar Vivar, el eterno “Señor Barriga” de la Vecindad del Chavo del 8, llevó un Chevrolet 57 para renovación. En un modelo similar, propiedad de su padre, había aprendido a conducir. Ahora quería, a bordo de este sueño, recorrer el sureste mexicano.

EL AUTO FANTÁSTICO

“Kit” era el nombre de un auto que podía pensar por sí sólo y luchaba contra el crimen, en una serie de los 80. Un Camaro Berlineta 84 fue llevado al taller para que sirviera de base, aunque en la realidad muy poco sirvió para eso. En algún punto de Los Ángeles circula este auto que, como en la serie, tiene algo de voz.

MÍSTICO

El luchador, ídolo de los niños, asistió al taller mecánico para dejar su Mustang con la idea de que le hicieran un trabajo de serigrafía con el mismo diseño de su máscara.





FEDERICA QUIJANO

La integrante del grupo Kabah decidió hacerle modificaciones a su camioneta Chevrolet para que su hijo con autismo pudiera viajar más cómodo y con seguridad, pues la cantante explicó que se soltaba mucho del cinturón y aventaba cosas. Así que se puso una fila de asientos en forma de L, doble cobertura acústica y una central de juego.

EL AGAVEBUS

Verde y blanco, en forma de la planta de donde sale el pulque, fue una de las creaciones más complicadas para Vaca y su gente. El interior tenía que ser de madera, como los barriles en que se guarda, y la barra hasta atrás de tal manera que fuera funcional. ¿Los asientos? Con su espacio para poder colocar un vaso.