Los 3 artistas consagrados con los que Raúl Velasco se equivocó muy feo

Raúl Velasco fue uno de los productores y presentadores más queridos y exitosos de nuestro país. Durante 28 años, fue el conductor del programa de música y variedades “Siempre en domingo”, consistente en la presentación de personajes de la farándula combinada con la promoción de artistas menos conocidos.

Durante los 28 años que trabajó como conductor de “Siempre en domingo”, Velasco recibió a decenas de artistas en su programa, pero muchas veces decidió rechazar a algunos de ellos por no tener el “suficiente talento”. Sin embargo el tiempo fue sabio y esas personas a las que Velasco rechazó terminaron convirtiéndose en grandes estrellas.

Leer más: La cultura de la cancelación que viene de "Siempre en Domingo"

Joan Sebastián

Joan Sebastián fue una de las personas que asistió al programa de Raúl Velasco en la década de 1970 pero el conductor lo rechazó argumentando que no tenía tiempo para escucharlo. Con el tiempo Joan Sebastián se convirtió en una de las estrellas más exitosas de nuestro país e incluso llegó a ganar diversos premios internacionales. Raúl Velasco reconoció que se equivocó pero dijo que muchas veces actuaba con soberbia.

Leer más: Así fue la disputa entre Cepillín y Raúl Velasco

Ricardo Montaner

Cuando el argentino llegó a México, Raúl Velasco lo rechazó porque “no le agradaba su forma de vestir”. Sin embargo semanas después el conductor lo escuchó cantar y lo invitó a su programa. Ricardo Montaner aseguró que nunca le tuvo rencor al conductor de “Siempre en Domingo” y que con el tiempo se volvieron grandes amigos.

Selena

En los años 90 “La Reina del Tex Mex” estaba realizando una pequeña gira por nuestro país, pero en ese entonces no era tan conocida. Selena Quintanilla buscó presentarse en “Siempre en Domingo” pero Raúl Velasco no la dejó presentarse ya que no la conocía. Octavio Esquerra, su coordinador artístico, lo terminó convenciendo y Velasco aceptó.