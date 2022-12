"Titanic" cumple medio lustro de vida y estos son los 25 datos más curiosos de la cinta

Ha pasado un cuarto de siglo desde que el director James Cameron sorprendió al mundo con esta producción cinematográfica llamada "Titanic", pero aún hay mucha información qué conocer acerca del trabajo que se realizó para hacerla realidad y lo que conllevó.

1. James Cameron hizo 33 inmersiones al sitio del naufragio del Titanic, aun cuando ya había terminado de filmar la película.

2. Leonardo di Caprio llegó con mala actitud a la primera lectura del guión, que por poco queda fuera del elenco.

3. Kate Winslet abogó por ella misma para quedarse con el papel de Rose, ya que no era la primera opción del director, así que le escribió a James Cameron una carta como si fuera esta aristócrata estadounidense.

4. Cuando el guión ya estaba terminado, James Cameron se enteró que había un J.Dawson enterrado en Canadá, y que curiosamente había muerto en el Titanic. No se trataba de su personaje ficticio Jack Dawson, sino del irlandés de 23 años Joseph Dawson, aún así se ha convertido en la tumba más visitada del lugar.

5. La primera escena que rodaron Leonardo di Caprio y Kate Winslet, fue cuando Jack dibuja desnuda a Rose, Cameron dijo que esto sirvió para que ellos rompieran el hielo y además aprovechó los nervios reales del actor al tener a Kate sin ropa, para darle más intensidad a la escena.



La famosa escena del desnudo fue la primera que los protagonistas filmaron Foto: Archivo

6. Es bien sabido lo obsesivo y perfeccionista que James Cameron llega a ser, por eso para darle más realismo a la película, creó un perfil y una historia de cada uno de los personajes que aparecen, es decir, además del elenco principal, el director habló con los más de 150 extras para explicarles quiénes eran y qué sucedía con sus personajes.

7. Leonardo di Caprio y Kate Winslet crearon dos de las frases más icónicas del film. Cuando Jack va sobre la proa del barco y grita "¡Soy el rey del mundo!", fue una improvisación de Leonardo pero quedó en el corte final. En el momento que el Titanic se hunde, Jack y Rose están abrazados al barandal de la popa y ella dice: "Jack, aquí es dónde nos conocimos"; esa frase fue idea de Winslet y James Cameron decidió dejarla y darle crédito como guionista.

8. Se creó el Fox Baja Studios, ubicado en Rosarito, Baja California, México, exclusivamente para el rodaje de "Titanic", algo nunca hecho para un proyecto cinematográfico; tuvo un costo de 57 millones de dólares y ahí se rodaron la mayor parte de las escenas.

9. James Cameron no sólo hizo réplicas perfectas del interior del Titanic, por ejemplo la carta del menú de primera clase es la misma que se mostraba en su comedor; incluso mandó a hacer las alfombras con la misma compañía que las realizó en 1912 para el barco.

10. Para filmar las escenas durante y después del hundimiento del barco, se construyó una piscina con una capacidad de 1,3 millones de litros de agua.



El interior del barco fue creado como uan réplica exacta del original Foto: Archivo

11. Los maquillistas hicieron un arduo trabajo con el elenco principal y los extras cuando estaban rodando las escenas en el mar, ya que no sólo les dieron esa apariencia de estar sufriendo hipotermia, sino que usaron unos polvos especiales en sus cuerpos y ropas, que al entrar en contacto con el agua se cristalizaban, dando la ilusión de que era hielo.

12. Kate Winslet por poco deja la filmación antes de tiempo, debido a que fue una de las actrices que no quiso usar un traje de neopreno para las escenas en el agua, las cuales duraron muchas horas cada día; así que sufrió una fuerte neumonía y problemas en los riñones. Siguió en el proyecto gracias a que la convenció James Cameron.

13. El set donde aparece la escalera del reloj y el domo, fue destruido cuando se filmó la inundación del Titanic al ser sumergido en la enorme piscina que se construyó, así que no hubo oportunidad de una segunda toma.

14. Los actores filmaron las escenas en el agua después del hundimiento, en una piscina gigante con una profundidad de un metro, cuya agua era mantenida fría a propósito (15oC) para que la reacción del elenco fuera real.

15. Para dar la sensación de que las calderas eran enormes, se contrataron actores que no midieran más de 1.50 metros de estatura.

16. Celine Dión no quería grabar la canción My Heart Will Go On, la cual fue trabajada en secreto por el compositor James Horner, ya que James Cameron no quería canciones con letra en la banda sonora; pero gracias a la labor de convencimiento de su esposo René Angélil, lo hizo como demo y así se quedó. La canción vendió más de 15 millones de copias, fue ganadora de 4 premios Grammy y del Óscar a la Mejor Canción Original.

17. Algo que ha atormentado a los fans de la película, es porqué Rose no dejó que Jack se subiera a la tabla, de esta forma él también se salvaría, y James Cameron ya contestó a esta pregunta: "Si los dos hubiesen sobrevivido, el final de la película no tendría sentido. La película habla sobre la muerte y la separación, Jack tenía que morir".

18. Por cierto ese pedazo de madera era el marco de una puerta que fue rescatado del naufragio, se encuentra en exhibición en el Museo Marítimo del Atlántico en Halifax, Nueva Escocia.



La polémica puerta en la que se salva Rose fue parte de el marco original rescatado durante el naufragio Foto: Archivo

19. Algunas secciones del Titanic fueron construidas casi a tamaño real, así que este trabajo fue asignado a los astilleros de Harland & Wolff, los mismos que construyeron el original en 1912.

20. Se incluyeron personajes personajes reales en este film, como Ida e Isidor Strauss, dueños de los almacenes Macy’s en Nueva York, y que perecieron esa noche en el barco; ellos aparecen en la escena donde se ve a dos ancianos recostados en su cama mientra el agua entra al camarote.

21. Cuando la película se estrenó el 19 de diciembre de 1997, la gente quería ver una y otra vez esta historia, que Paramount tuvo que enviar carretes de reemplazo pues algunos cines literalmente quemaron sus copias.

22. En las 11 nominaciones que tuvo en los premios Oscar, por primera vez una película tuvo dos actrices contendiendo en la categoría de Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto por el mismo personaje, Kate Winslet y Gloria Stuart, ambas en el papel de Rose DeWitt Bukater.

23. Cuando el Titanic se hundió Gloria Stuart, quien dio vida a Rose cuando era una anciana, tenía un año y dos meses de vida, y cuando formó parte de la película tenía 87 años.

24. Cuando la película fue reestrenada en 3D en 2012, una de las modificaciones que había hecho Cameron Días fue el cielo estrellado la noche del naufragio, ya que el astrofísico Neil deGrasse Tyson le dijo que estaba equivocado, ya que por la época del año y la posición en que se encontraban en el Atlántico en 1912, el campo de estrellas era otro; así que tardo ni perezoso hizo los cambios.

25. Sí creían que después del estreno James Cameron soltó el tema del Titanic, pues es un error, el director estuvo recopilando a lo largo de dos décadas nuevos datos del naufragio, los cuales dio a conocer en el documental Titanic: 20 años después con James Cameron (2017), donde desgrana su trabajo hecho en la película, los aciertos y errores, y cómo ciertas escenas pudieron ser distintas a partir de los nuevos descubrimientos que se han hecho del naufragio.

Se creó el Fox Baja Studios, ubicado en Rosarito, Baja California, México, exclusivamente para el rodaje de Titanic Foto: Archivo

