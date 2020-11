Lorena del Castillo lanza filme Desde el más allá

Desde que era pequeña, la actriz Lorena del Castillo era fanática de lo paranormal y además, tenía una sensibilidad especial para percibir cosas que los otros no.

“Una vez recuerdo que estaba en mi departamento y mi tía abuela fue a visitarme, tuve una conversación con ella y cuando le conté a mi mamá se espantó porque me dijo que ya había muerto”, compartió la actriz.

Hace ocho años, Lorena tuvo su primera actuación de manera profesional en la película de terror Desde el más allá, donde además, la acompañaron Eugenio Becker, Sofía Lama, Jorge Luis Moreno y ella, bajo la dirección de Juan Carlos Blanco.

“Yo me gradué de la carrera y por medio de una amiga llegué con Juan Carlos Blanco, que estaban trabajando en este proyecto, Juan me vio y me invitó con la consigna de que los actores iban a ser coproductores, quiere decir que había más amor por el proyecto porque todos estábamos apostando y es hasta ocho años que está viendo la luz”.

La película muestra a un grupo de cineastas que viajan a Michoacán para realizar un documental sobre una hacienda que supuestamente está embrujada, y había sido utilizada para ritos. Cuando llegan lugar, se toparán con cosas que superan sus límites.

“Mi personaje es Claudia, digamos que ella y su novio son la parte un poco que hace más ligera la película, estos dos tienen ciertos toques de comedia, sobre todo el personaje de José Luis Moreno. Yo siempre digo que es una película de la que ya no tenía expectativas, y ahora nos dan la noticia de que sí va a ver la luz”.