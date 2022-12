López Tarso: “Actuar me da vida interior”

A sus casi 98 años, Ignacio López Tarso se siente muy lúcido para hacer cualquier trabajo que le ofrezcan en la pantalla o el teatro, por ello le molesta ya no ser tan solicitado en las producciones.

El actor de Macario considera que el motivo por el que ya no le hablan seguido para trabajar es por su edad, pues los productores creen que debido a su longevidad “ya no se levanta de la cama”, pero él aclara que no es así, que hace su vida normal.

“Creen que ya no puedo y sí puedo, necesito una pequeña ayuda pero sí puedo trabajar, puedo moverme, hacer todo. No puedo dar brincos, ni montar a caballo, hacer algunas cosas de las que hacía, pero puedo en general hacer teatro, cine y televisión”, destaca.

En entrevista con EL UNIVERSAL, López Tarso comenta que seguir en los foros de grabación es como una inyección de vitaminas que lo hacen más fuerte, por lo que quiere que lo inviten a hacer más productos de calidad.

“Mi trabajo como actor es lo que me da vida interior, es lo que me fortalece en realidad. Para mí es importante trabajar no sólo porque necesito ingresos para vivir, sino para mi espíritu”.

López Tarso asistió este viernes al claquetazo por la temporada 13 del programa Como dice el dicho, en el que participa en el primer episodio, titulado “Los niños no ocultan mentiras ni callan verdades”, que se estrenará el 23 de enero en Las Estrellas.

El histrión, quien estará en la bioserie de Gloria Trevi, dice que le cayó muy bien esta invitación por la que pudo compartir créditos con su amigo Sergio Corona, quien tiene 94 años, y agregó que no necesita ningún tipo de motivación para empezar su día, pues trabajar es lo que más ama en la vida.

El actor no se detiene, de momento prepara un viaje a Aguascalientes para hablar en un palenque, donde se juega con gallos, acerca de su largometraje El gallo de oro, de 1964.

“Qué invitación tan extraña, tan inesperada, me llegó y yo encantado. En esa película estuve bien acompañado con este gran escritor de Pedro Páramo, Juan Rulfo y con el colombiano Gabriel García Márquez, quien en todas sus novelas tiene a un gallo, estuvo conmigo en toda la filmación, sobre todo cuando estábamos en palenques, lo conocí muy bien”, cuenta.