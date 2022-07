Lolita Cortés se lanza contra Alexander Acha: "Qué vergüenza"

Para nadie es un secreto que la relación entre Lolita Cortés y Alexander Acha, director de "La academia" no es la más cordial, incluso han llegado a protagonizar fuertes enfrentamientos durante los programas en vivo que , semana a semana, se realizan; tal y como sucedió este pasado sábado cuando la actriz terminó gritándole al cantante que era una vergüenza.

Todo esto ocurrió durante los últimos minutos del últmo concierto, al finalizar la presentación musical de Andrés, quien cantó el tema “Vente pa´ca”, originalmente interpretado por Ricky Martin y Maluma.

El académico sufrió algunos tropiezos en su participación, y al ser cuestionado por la llamada "juez de hierro", Acha salió a su defensa y temrinó confesando que él no está presente durante los ensayos de los alumnos, lo cual provocó la furia de Cortés.

“Yo sé perfectamente lo que es ser una directora y estuve en todos los ensayos, incluso, prohibí canciones que se debían de cantar y usted no lo está haciendo al nivel, ese es el problema”, dijo.

Lee también: ¿J Balvin, el otro invitado en las vacaciones de Belinda?

Al preguntar sobre las veces que habían ensayado los alumnos durante la semana, el iontérprete de "Te amo" explicó por los problemas de salud que se presentatron en esta semana, sólo tuvieron una oportunidad para montar los números, algo que empeoró la situación.

“¿Entonces no ensayaron? El director no sabe si ensayaron, no está enterado de los ensayos. Señor, qué vergüenza que el director no esté enterado de los ensayos y que le tenga que preguntar a su alumno cuántas veces ensayaron”, agregó Cortés.

Acha intentó arreglar las cosas señalando que no tiene permitido estar presente durante los ensayos, además de que no puede tener una discusión civilzada con alguien que cree tener la razón todo el tiempo; además, le recordó a Lolita que cuando ella tuvo la oportunidad de estar al frente de la escuela de canto, decidió renunciar al cargo, enfureciéndola aún más.

“Nada más le recuerdo que usted aventó el micrófono, los audífonos y se fue de ‘La Academia’ cuando usted fue directora, renunció. A lo que la actriz contestó: “¿Sabe por qué? Entonces no hable, le recomiendo no meterse en un laberinto en donde no va a salir, no sabe por qué fue".

Lee también: Paul Stanley reacciona a broma de Mario Bezares sobre la muerte de su papá: "Es una bajeza"