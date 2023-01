Lo que tienes que saber de Muse y su Will of the People World Tour en la CDMX

Una de las bandas más queridas por el público mexicano es la banda británica Muse, que después de tres años de no visitar el país está de regreso y ya cumplió con sus fechas en Monterrey y Guadalajara.

Ahora es turno de volver a verlos a la capital, con su tour Will of the people, nombre que decidieron ponerle debido al último álbum de estudio de la banda que fue lanzado en junio del año pasado.

El lugar donde darán concierto en la capital este domingo 22 de enero y lunes 23, será en el Foro Sol, donde Muse, además de inaugurar el año lleno de conciertos con su gira, también están abriendo su tour en tierras mexicanas.



¿Todavía hay boletos para ver a Muse?

La cita será en el antiguo estadio de béisbol en punto de las 20 horas. Para la primera fecha en la CDMX, hay poca disponibilidad en la plataforma de Ticketmaster, sin embargo para el día lunes aún quedan boletos disponibles.

Para el día domingo el precio más bajo es en la grada con un precio de $1,460 cada entrada por persona, los mejores asientos, aún en grada y no en zona general A, tienen un precio de $2,616.

Para llegar al Foro Sol existen distintas vías dependiendo del punto de partida, pero los puntos de transporte público más cercanos son la estación metro Puebla de la Línea 9, o bien el metrobús, la estación Goma o Iztacalco, y caminar cerca de 20 minutos al recinto.

La banda encargada de abrir los conciertos de Muse en sus presentaciones en Guadalajara y Monterrey fue la agrupación femenina de rock mexicano The Warning que también serán las abridoras en los shows del Foro Sol.

Muse arrancará con la ola de conciertos de grandes bandas de este 2023; el Foro Sol fue el único estadio de Latinoamérica que estuvo en el Top 5 de los estadios con mayor recaudación de la lista Pollstar en 2022, con más de 90 mil millones de dólares gracias a los conciertos que recibió ese año; se espera que este año rebase dicha cifra.

