Lo que sabemos de la trama de la quinta entrega de Indiana Jones

San Pablo fue el escenario de la pasada Comic Con y allí se pudieron conocer detalles de algunas producciones esperadas para el 2023. “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” y la película “Indiana Jones and The Dial of Destiny” fueron las principales atracciones y sorpresas de los presentes.

El nuevo trailer de la próxima cinta de Indiana Jones ha sido toda una sorpresa y será la quinta vez que Harrison Ford encarne a uno de los arqueólogos más queridos por el público que abarca varias generaciones. El título “Indiana Jones and The Dial of Destiny” es “Indiana Jones y el dial del destino” en España y en Hispanoamérica fue traducido como “Indiana Jones y el llamado del destino”.

El rodaje de “Indiana Jones y el llamado del destino”

Esta etapa del proceso de realización de la película no fue para nada fácil. Las postergaciones y los inconvenientes fueron sucesivos por la pandemia de Covid -19, es por eso que esta cinta tuvo más problemas que otras de la saga. Su estreno estaba estipulado para julio de 2021, luego se postergó para el mismo mes de este año y finalmente Disney la estrenará el 30 de junio de 2023.



Harrison Ford es nuevamente Indiana Jones en “Indiana Jones and The Dial of Destiny". Fuente: Instagram @indianajonesforever

Cabe mencionar que esta es la primera cinta de la franquicia producida por The Walt Disney Company, luego de haber sido comprado el estudio Lucasfilm. Otro de los obstáculos que tuvo el rodaje de “Indiana Jones and The Dial of Destiny” fue la lesión del hombro de Harrison Ford, que en junio de 2021 se lastimó en un ensayo. Esto atrasó las escenas del actor de 80 años, ya que no pudo filmarlas durante tres meses.

Hasta el momento se conoce poco sobre la trama, solo lo que se puede ver en el trailer estrenado en la Comic Con. Pero seguramente el director James Mangold nos llevará a la búsqueda de una aventura sobre algún objeto perdido o misterio que caerá en manos equivocadas. Junto a Harrison Ford actúan Antonio Banderas, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Phoebe Waller-Bridge, Shaunette Renée Wilson y Toby Jones.