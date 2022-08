“A lo Mexa” Stilo cambia la forma de ver y escuchar rap en México

El rapero “Stilo” originario de la ciudad de Xalapa, en Veracruz, que actualmente cuenta con 350 mil oyentes mensuales spotify y 18 mil seguidores en Instagram, ha visto una enorme evolución en la escena del rap mexicano.

El género urbano que lo caracteriza apareció a mediados de los años 70 en Estados Unidos, combinando varios estilos musicales afroamericanos como lo son el R& B, funk, hip hop, por lo cual, ahora el agrega su propio sello distintivo y conecta los ritmos mexicanos como la cumbia y los

corridos en el rap.

Sin embargo crecer en México y sin un padrino musical dentro de la escena es algo difícil de afrontar pues cuando inicio esta música era mal vista y se tenía cierto rechazo a quien lo escuchara y más a quien lo interpretaba.

“En comparación con el rap de hace 20 años ahorita está súper fuerte, el rap de hace 20 años aquí en México, ha existido una evolución increíble, hace 15 o 20 años no había manera de que tanta gente te escuchara catando rap, gracias a la vida, la cultura de hip hop y la gente está más abierta a escuchar cosas nuevas”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Lee también: John Travolta se despide de Olivia Newton-John, su adorada Sandy

En los principios de este género era atribuido a delincuentes, personas de color o presos, pero hoy en día ha cambiado todo esto, haciendo que los raperos llenen foros enormes con sus fans y que la cultura del rap cambie estos estereotipos marcados a principios de la década.

“Perdimos este estereotipo de, el rapero es el ratero, el rapero es el drogadicto, que si hay un montón de cosas, para que te digo que no, pero la neta es que no todos, ya las mamás no regañan a los hijos por escuchar rap, me acuerdo que hace 15 años si lo hacían, ya la neta ha cambiado mucho la cultura rap y ha avanzado el rap en México”, agregó

El cantante de rap está a punto de lanzar su nuevo disco “A lo mexa” una producción que está llena de alma y espíritu mexicano.

“Este nuevo disco tiene varias colaboraciones muy buenas hasta un corrido me avente haber que pasa con ese disco, este disco trate de darle un sello mexicano, o sea que tú lo escuches y que en cualquier canción que lo escuches digas, esto suena a México”, dijo Stilo.

Dentro de las colaboraciones que destacan dentro de este disco se encuentra “Guantanamera” con Taylor Díaz y DAAZ, una canción con toques de cumbia y tropicales.

Lee también: Christian Nodal y Mauricio Ochmann, entre las personalidades afectadas por la estafa de una reconocida inmobiliaria