Lloran por Xavier, sonríen con Chabelo

Un hombre cabizbajo llega al lugar a las 16:30 horas. Es el hijo de Xavier López, de nombre homónimo, quien se dispone a hablar en una sala atiborrada de medios de comunicación, contigua al servicio funerario de su padre, reconocido por todos por haber dado vida al amigo de todos los niños, Chabelo.

Es un mensaje breve, en el que da detalles del deceso: un choque séptico, pero más allá de los generales clínicos, las pocas preguntas giran en torno a cómo fue la partida de su padre: “Fue muy rápido, gracias a Dios no sufrió”, responde su hijo, regalando así una sensación de alivio.

López Miranda se despidió: agradeció el cariño que el público ha mostrado a través de las redes sociales a su padre y dijo no saber cuál será el siguiente paso, pero expresó sus deseos de que recibiese un homenaje. “Chabelo es eterno”, había dicho en la conferencia, una frase que se repitió a lo largo de la jornada.

El cuerpo del actor llegó al mediodía de ayer desde el Hospital Ángeles, ubicado al sur de la Ciudad de México, al servicio funerario García López de San Jerónimo. Desde su llegada, familiares, amigos y allegados al actor, comediante y productor trajeron, con sus flores, caras largas.

El comediante Sergio DeFassio fue de los primeros, recordó que nunca le negó nada.

Luego arribó Alex Syntek: “Lo despido con todo el corazón y lo voy a extrañar mucho. Está muy arraigado a nuestra cultura. Nos representa momentos de alegría, de pasarla bien y de sonreír, para mí eso es Chabelo”, había dicho poco antes a EL UNIVERSAL.

La noche comenzaba a caer cuando llegó José Magaña, otro comediante que lo conoció. Se le veía decaído, de ojos irritados y semblante abatido.

“Tengo una propiedad cerca de aquí. Tuve problemas un tiempo y estaba a punto de perderla, fui a hablar con él, me citó y me dijo: ‘esa propiedad es tuya y no la vas a perder'”, recordó.

Como su hijo lo había dicho, las facetas de Xavier que no regresarán fueron el constante lamento de los asistentes. Pero Chabelo arrancó las sonrisas, porque seguirá ahí. De hecho, en el Jardín de los Grandes Valores de México en la alcaldía Benito Juárez, donde se halla una estatua del personaje, hubo una pequeña fiesta infantil, con globos de los que acudieron, y fotos.

“El mejor homenaje es recordarlo siempre”, dijo ahí Alejandra, una mujer que lo conoció de pequeña en su show.