Lizy Martínez rompe con la paz familiar

La actriz Lizy Martínez prepara los últimos detalles para debutar como villana en la nueva telenovela del productor Carlos Moreno, Mi secreto, y aunque será una participación especial, su papel será decisivo, por el conflicto que desatará.

“Van a ver lo que yo llego a hacer para romper con la típica familia perfecta que hay en una telenovela, romperé con esa tranquilidad y paz familiar”, señala en entrevista.

La también cantante y egresada del CEA de Televisa, cuenta con siete años de trayectoria. Este personaje, ahonda, tiene algunos problemas psicológicos, lo que lo hizo todavía más complicado, además de que es ella quien abre la telenovela.

“Desde que llegué me dijo el productor y los directores: ‘tienes una responsabilidad enorme porque todo lo que hace ella provoca que se desate la tragedia’”, cuenta.

Martínez, quien es originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, ya había trabajado con el productor Carlos Moreno en Y mañana será otro día; además ha trabajado en otros melodramas como Simplemente María, Mi marido tiene familia y La reina soy yo, entre otros.

Lizy, que tiene experiencia en el teatro musical, considera que le ha sido difícil avanzar en su carrera actoral porque en la escuela les enseñan a actuar, pero no a hacer lo técnico.

“De repente parece que no vieras la luz o que no avanzas, pero es parte del proceso y tarde o temprano llega lo que es para ti, cada vez tengo personajes más complejos, más complicados, me ha tocado de todo, creo que voy a buen paso”.

Mi secreto se estrenará el 12 de septiembre en Las Estrellas. Protagonizan Macarena García, Diego Klein, Andrés Baida e Isidora Vives; además de Arturo Peniche, Eric del Castillo y Alma Delfina, entre otros.