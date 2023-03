Linet Puente: "Día Internacional de la Mujer no es para apapachar, sino para empoderarse"

Algo que aplaude la periodista Linet Puente es que ya ha cambiado la percepción de lo que realmente significa el Día Internacional de la Mujer, fecha que dijo no es para apapachar sino para que todas se empoderen y busquen una igualdad de género.

“¡Me encanta, me encanta, me encanta (que se conmemore este día)! ¿Sabes qué? Antes se veía como ‘ah, vamos a apapachar a las mujeres porque es su día’ y me chocaba, me molestaba que se conmemorara el Día de la Mujer porque ‘ahora resulta que nos van apapachar hoy’”.

Actualmente la conductora del programa “Ventaneando” considera que es maravilloso que sea un día para recordarle a la gente y las mismas mujeres que ya no son las mismas de antes, que han evolucionado y que el mundo está cambiando.

“Hoy las mujeres ya no nos vamos a dejar de nada, sobre todo en términos de violencia, en términos de equidad, de género”, agregó la influencer quien viajó este miércoles a Estados Unidos.

“Eso es lo que más me gusta, que es un día para recordar quiénes somos para empoderarnos y no sólo a nosotras, sino recordarles al mundo y al sexo masculino, que las mujeres hoy somos tan fuertes como los hombres”.

Puente ya se encuentra en Los Ángeles, California en donde este fin de semana alistará todos los detalles para la cobertura de la ceremonia 95 de los premios Oscar, para TV Azteca.

Ella forma parte del equipo de expertos que entrevistará a las celebridades, junto con Ricardo Cazares, Horacio Villalobos, Jessica Bulman, Javier Ibarreche y Pamela Cortés, quienes estarán en diferentes puntos estratégicos de la alfombra roja de dicha gala que se realizará el próximo domingo en el Doblo Theatre.

“Dormí una hora, pero muy feliz por lo que tengo y lo que viene, emocionada, motivada, pero sobre todo agradecida con la vida porque me da la oportunidad de hacer lo que me apasiona. Hollywood here we go”, fue lo primero que dijo la comunicadora y experta en cine al aterrizar en EEUU.

