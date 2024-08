"Lilo y Stitch", "Mufasa" y "Blancanieves" se suman a los nuevos proyectos confirmados por Disney

La exposición D23 de Disney se lleva a cabo en Anaheim California, Estados Unidos, un evento donde la productora dará a conocer durante todo el fin de semana los nuevos proyectos confirmados de sus diferentes franquicias.

Hasta el momento se han anunciado nuevas películas como "Toy Story 5", "Los Increíbles 3", el primer tráiler de "Moana 2" fue dado a conocer, además de avances de las nuevas producciones de Marvel y Star Wars, como “Doomsday”, y la nueva temporada de “Mandalorian”.

Durante la noche del 9 de agosto más anuncios se han sumado a la lista de nuevas películas confirmadas por el gran monopolio cinematográfico, que ha puesto énfasis en los live action,es decir traer películas animadas al presente y producirlas nuevamente pero con actores y personajes diseñados con efectos especiales.

Pero antes de dar a conocer todos esos títulos se dio a conocer también el regreso de Diego Luna a protagonizar una nueva temporada de “Andor”, la serie de acción que sigue alimentando a los fans de Star Wars, una nueva entrega de Percy Jackson, y la nueva película de “Daredevil: Born Again”.

Fue entonces cuando después de presentar estos proyectos, que irán llegando a plataformas en distintos años, presentaron el primer vistazo del live action de “Lilo y Stitch”, que promete llegar en el verano de 2025.

En cuanto a los actores de doblaje de reparto, Chris Sanders retomará su papel como la voz de Stitch, Zach Galifianakis dará vida al Dr. Jumba Jookiva, Billy Magnussen interpretará al Agente Pleakley, y Courtney B. Vance será un trabajador social que cuida de Lilo.

Posteriormente se anunció la confirmación del live action de “Blancanieves”, otro personaje entrañable de Disney que llegara ahora a la pantalla grande con actores y efectos especiales.

Se prevee que está entrega llegará a los cines el 21 de marzo de 2025, y estará dirigida por Marc Webb (The Amazing Spiderman, 2012) , el elenco incluye a Rachel Zegler como Blancanieves, Gal Gadot como la Reina Malvada y Andrew Burnap como Jonathan, un personaje nuevo.

La película, escrita por Greta Gerwig (Barbie, 2023) y Erin Cressida Wilson, contará con una banda sonora de Benj Pasek y Justin Paul, el tráiler oficial también ya fue publicado oficialmente.

Finalmente Disney dio a conocer los detalles de la precuela “Mufasa”, que será una película previa al live action del “Rey León”.

Se estrenará el 20 de diciembre de 2024, después de un retraso en su fecha original debido en gran medida a la huelga del SAG-AFTRA.

Estará dirigida por Barry Jenkins, esta película explorará la infancia de Mufasa y su relación con su hermano Scar, basándose en la novela "The Lion King: A Tale of Two Brothers". Aaron Pierre será la voz de Mufasa, mientras que Kelvin Harrison Jr. interpretará a Scar. Ya está disponible un teaser tráiler de la película.

