Liliana Rodríguez: la verdad detrás del perdón a su padre ‘el Puma’

Liliana Rodríguez es la primera hija de “El Puma”. La relación entre ambos se rompió luego de que su padre comenzara su relación con su actual esposa Carolina Pérez. Por aquellos años, tanto la primogénita del cantante como su hermana Lilibeth, no vivieron con agrado la noticia de su nuevo matrimonio y mucho menos la llegada de Génesis. Si bien al principio todo iba bien, no faltó mucho tiempo para que rompieran finalmente todo tipo de lazo.

Pero ahora, la hija de “El Puma” Rodríguez decidió que ya era momento de ponerle punto final a sus diferencias. La joven aprovechó su rol como panelista del programa “¡Siéntese quien pueda!”, para pedirle perdón no solo a su padre sino también a su esposa y a la hija que tuvo con ella.



Lilia Morillo y las hijas que tuvo con el Puma Rodríguez, Liliana y Lilibet. Foto: Twitter @Dona_BarriosOF

“Yo voy aprovechar esta plataforma, para Puma, Carolina, Génesis, así es como se hace esto, porque a la final vamos a rendirle cuentas al Dios todopoderoso, porque no vamos a vivir para siempre y el tiempo de vida de se acorta”, señaló Liliana Rodríguez en plena entrega del programa y de pasó lo criticó por no haberse sido él quien diera este paso hace años.

“Puma todavía estás quedando corto, le das al público lo que quieren escuchar para tratar de arreglar un entuerto desde hace muchos, que nos has tenido el valor y el coraje como padre de asumir”, apuntó Liliana Rodríguez contra su padre.



Asimismo, la mayor de las hijas que “El Puma” Rodríguez tuvo con Lila Morillo dejó en claro que le hubiera gustado que su padre le dijera: “Vengan acá, vamos a resolver esto porque es los que Dios quiere, me puedo morir mañana y esto lo tengo que resolver, no puedo irme al cielo con cargas pendientes”.

El pedido desesperado que escondió Liliana Rodríguez en su perdón al Puma

“Aprende a perdonar Puma para que vivas largo y vivas bendecido. Tus hijas, Liliana y Lilibeth, y tu nieta a quien también has ignorado, ignorado muchos años, ella todavía me pregunta: ‘¿por qué mi abuelo no me quiere?’”, le suplicó su hija en vivo.



Liliana Rodríguez y Galilea Morillo. Foto: Instagram @galilealopezmorillo_

Para Liliana ha sido muy difícil explicarle a su hija el hecho de por qué ella no tiene un abuelo. “Yo he tenido el amor que decirle: ‘tu abuelo trabaja mucho, tu abuelo está muy ocupado, tu abuelo tiene una vida muy complicada’ hasta que ella creció y se entendió ella misma quién eres”, cerró en “¡Siéntese quien pueda!”.