Lila Downs vive momento de duelo; agradece el cariño del público

La tristeza sigue estando presente en la cantante Lila Downs por el fallecimiento de su esposo Paul Cohen en diciembre del 2022, a quien recordará en su próximo concierto que tendrá en el Auditorio Nacional el 1 de noviembre como parte de las celebraciones por el Día de Muertos.

“Me ha costado tener una sonrisa y agradezco que la gente me mande cariño en ese sentido”, expresó la intérprete al recordar al músico, quien además de ser saxofonista, fue compositor, productor y arreglista.

A pesar de todo el dolor emocional que siente la artista de origen oaxaqueño afirmó que será una persona que buscará su felicidad, pues hace 15 años también vivió otro momento triste y se quedó sin voz, algo que no quiere que se repita.

“Es parte de la vida quedarse sin un ser querido y en ese momento de mi vida la música ha sido instrumental y me ha sido el lazo con el que yo he podido retomar mis pasos, sin alguien que siempre estuvo a mi lado, que siempre me dio mucha fuerza y valor en un mundo de hombres, porque en la música y el arte sí es predominantemente de hombres”.

Explicó en el lobby de este Coloso de Reforma, en donde estuvo EL UNIVERSAL que al día siguiente que falleció su marido realizó ejercicios de vocalización y mantuvo la presencia de la voz en su vida.

Precisamente por eso consideró que su más reciente disco titulado “La Sánchez” está muy fuerte vocalmente, ya que no descuidó su instrumento, aunque de repente confesó que sí se ha tomado sus mezcales y vinos, pero sigue cuidándose.

Siempre trata de verle el lado optimista a las situaciones porque no le gusta cuando las personas se polarizan hacia lo negativo.

Lee también: Día de Shakira: La colombiana festeja con históricos números

“Nunca quise ser una persona amargada, eso me daba mucha pena ajena, ver a las personas que se amargan por algo negativo que les pasa en la vida y dije: ‘yo no voy a hacer eso’”.

Downs está abierta a las colaboraciones, incluso con vocalistas como Peso Pluma, Clarín León o Joss Favela, ya que a pregunta expresa si haría dueto con ellos respondió: “pues claro, ¿por qué no?”

La cantautora de 55 años ganadora del Grammy y Grammy Latino estará en dicho recinto capitalino como parte de su espectáculo “Dos corazones” en donde se hará una ofrenda comunitaria con la participación de los asistentes.

“Invitamos a nuestro público a que escriban en un papel un pensamiento o una dedicatoria a su difunto cercano o no tan cercano, a José Martí, a Pedro Infante, yo qué sé, ya les diremos en redes sociales de qué manera.

“Festejemos la vida en Día de muertos”, concluyó quien en el 2024 cantará en Pachuca, Toluca, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Acapulco, Mérida y Cancún.

rad