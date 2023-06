Lila Downs se cura cantando

El amor de la cantante oaxaqueña Lila Downs por Paul Cohen, con quien mantuvo una relación desde 1994, comenzó a tener vicisitudes desde que al saxofonista neoyorquino le detectaron un problema cardiaco.

Los conflictos crecieron en medio de la pandemia por Covid-19, y los artistas decidieron separarse. Se reconciliaron rápidamente, pero para entonces Lila Downs ya había comenzado a plasmar su resentimiento y despecho en varias canciones.

“Es un mensaje fuerte, de ya me decidí, ya voy a ser independiente después de lo que tú me hiciste y te me vas, y en otra canción digo: ‘y te llevas tus cosas’”, recuerda Lila entre risas.

Las canciones escritas por Lila durante sus conflictos amorosos se fueron sumando poco a poco a otras composiciones dedicadas a su madre.

“Hace más de cinco años que quería hacer algo con el nombre de mi madre y que tuviera que ver con la música tradicional, originalmente iba a ser un disco de mariachi pero se fue transformando el repertorio” cuenta.

Mientras se dedicaba a producir y pulir esas canciones, Paul Cohen murió en 2022. Lila decidió encausar eso, como lo hiciera durante sus conflictos de pareja, a nuevas canciones.

“Es un proceso de terapia, de sanación, de lo que uno disfruta como músico; es girar con esas canciones, y cantarlas, eso es este disco, mis penas”, expresa.

Actualmente Lila continúa en un proceso de sanación, mientras se concreta su disco La Sánchez, donde incluirá todas estas canciones y temáticas.

“Sigo teniendo angustia, cantarlo sirve porque hay mucha gente que se identifica, la muerte no es ajena a todos los seres humanos”, cuenta Lila Downs.

Arropa al disco, el ritmo y los instrumentos que se apoyaron en las influencias sonorenses, así como los corridos tumbados, lejos de sonar a una guitarra melancólica acompañada de alientos orquestales oaxaqueños.

“Coincide con que yo quería hacer algo de esta región de México, y con el repunte, de Peso Pluma. Me gusta, musicalmente está tremendo, pero las letras, en algunas cosas uno va perdiendo la identificación, porque son agresivas. Yo oigo, lo tomo y lo hago a mi manera”.

Su último disco, Al chile de 2019, se inspiró e influyó en las bandas de Chile Frito, de las costas de Guerrero y Oaxaca, pero ahora decidió irse al norte para conocer sus tradiciones.

El disco aún está en proceso pero la canción “Vas de salida”, ya puede escucharse en plataformas digitales. El siguiente destino de Lila es Madrid, el 6 de julio, en gira europea.