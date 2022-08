Con el lanzamiento de la campaña "Resístete si puedes" por segundo años consecutivo, Lifetime refrenda su compromiso con el género femenino, ya que su objetivo es promover las series y películas que producen, en las que no sólo tocan temas que interesan y conciernen a las mujeres, sino que ellas están involucradas en todo el proceso de su realización, desde el guión hasta la edición final.

"El propósito de esta campaña es dar a conocer nuestras Lifetime Movies, que están dirigidas, producidas, creadas y conceptualizadas por mujeres, pero a través de un equipo incluyente y así es como nosotros reflejamos nuestro valor y nuestra misión en esta campaña, que consideramos es divertida y única, y cada uno de los talentos une su personalidad para contar de qué va nuestra Lifetime Movies y mostrar todos los géneros", explicó Carmen Larios, Senior VP de contenido Lifetime Latinoamérica.

Para esta segunda campaña de "Resístete si puedes" fueron invitadas personalidades como Marjorie de Sousa, Scarlet Ortiz, Aylín Mujica, Julia Gama y Johanna Fadul, quienes realizaron divertidas cápsulas donde muestran cómo se meten en la trama de las películas, sin importar en el lugar en que se encuentren viéndolas.

"Estamos muy agradecidos que este talento se haya querido sumar con nosotros, y las convencimos a través de reflejar una marca que tiene valores de inclusión, de tener a la mujer delante y detrás de cámaras y de tener contenido que le llegue a toda la familia, con el cual tanto un mexicano como un venezolano o brasileño, se va a sentir entretenido pero a la vez va a gozar lo que está viendo en la pantalla", dijo Carmen Larios.

Que Lifetime sea una marca que muestra total empatía hacia la mujer, es algo que la actriz Marjorie de Sousa pudo constatar durante las grabaciones de las cápsulas de este campaña y de la serie original Amores que engañan.

"Hay una cosa que me quedó en la cabeza, es que dos compañeras llevaron a sus hijos y el hecho que se los permitan, que nos lo permitan hacerlo, porque a veces sí se nos complica como profesionales el tema de ser mamá, es muy bonito que nos tomen en cuenta, que nos valoren y nos dejen llevar al hijo al set, sin que te pongan un pero se agradece, por eso me da mucho orgullo ser una de esas tantas mujeres que están en esta empresa", expresó de Sousa.

A partir del día de hoy las cápsulas de "Resístete si puedes", podrán ser vistas en 19 países y en más de 60 millones de hogares, en las que podrán ver a en la pieza Gimnasio a Marjorie de Sousa, mientras se ejercita y llega a sentirse dentro de una película de Lifetime, o en en el spot Cocina, Scarlet Ortiz, en una divertida situación hogareña, se deja llevar por una cinta de intriga; o a Aylín Mujica, en una tierna escena maternal, donde es cautivada por una película navideña.

Aylín Mujica aseguró que más allá de entretener, Lifetime invita a reflexionar con su contenido sobre temas realmente importantes, como las mujeres desaparecidas, la violencia de género e incluso las relaciones tóxicas, de las cuales ella puede hablar perfectamente, porque en la serie Amores que engañan, en la cual ella participó, se pudo identificar perfectamente con el personaje al que le dio vida, porque ella comenzó a desarrollar inseguridades y a sentirse disminuida en uno de los tres matrimonios que ha tenido.

"Lifetime tiene un propósito muy importante de empoderar a la mujer, teniendo temas reales tanto en sus series como en sus películas, una de las cosas importantes es una stand que tenemos todos los años en el mes de noviembre, con el que le decimos no a la violencia, donde presentamos números reales y lamentablemente no favorables de la cantidad de víctimas de feminicidio, de violencia doméstica, que sigue ocurriendo atrozmente en muchos países de América Latina no solamente en México, y nuestra responsabilidad como medio de comunicación no sólo es entretener sino informar y colocar frente a la pantalla algo tan real, para que juntos podamos trabajar una solución proactiva y real", dijo César Sabroso, senior VP marketing y PR A+E Networks Latin América.

