Lidia de OV7 recuerda a su bebé a 13 años de su fallecimiento

El día de ayer se cumplieron 13 años desde que Lidia Ávila dijo adiós a Sophia, su primogénita, quien falleció seis meses después de su nacimiento por problemas congénitos y la cantante, como cada año, dedicó un emotivo mensaje a su pequeña, al compartir que pese a ausentarse en cuerpo, su hija vive dentro de su corazón.

La integrante de OV7 recordó a su hija en su aniversario luctuoso con un breve mensaje en el que hizo la cuenta de los años que han transcurrido desde que Sophia partió. Su padre, el empresario Paulo Lauria también dedicó un mensaje en honor a su hija, en el que expresó lo mucho que extraña y ama a la pequeña.

Sophia nació el 24 de marzo del 2009, producto de la relación entre Ávila y Lauria, quien fungió como representante de Lidia durante su matrimonio, en 2004, pero hace poco la cantante recordó que a pocos días de consumarse la celebración comenzó a tener dudas de si Paulo era el hombre con el que quería permanecer el resto de su vida, pues así concebía el matrimonio, como una unión infinita.



Foto: Instagram

Sin embargo, la cantante no canceló la boda porque tuvo miedo, ya que eran muchos los preparativos que estaban listos y se sintió muy comprometida, por lo que siguió adelante con sus planes, aunque la familia Ávila tampoco estaba del todo satisfecha con esa relación.

En entrevista con Yordi Rosado, Lidia recordó que ni su madre y padre estaban de acuerdo con que se casara, pues ella creía que no querían que su hija pequeña se comprometiera tan joven, pero no eran los únicos que la noticia les causaba descontento, pues su hermano Oscar tuvo un enfrentamiento con la pareja que produjo que la cantante perdiera toda comunicación con él por siete años.



Foto: Instagram

“Él sí no estaba nada de acuerdo, me lo dijo y un día, se armó la trifulca en casa de mis papás y desde entonces duré casi siete años sin hablarme con Óscar”, detalló, pues aunque se veían en reuniones familiares y se saludaban con cordialidad rompieron toda relación fraterna.

Pero luego de casarse, Lauria comenzó a hacerse cargo de la carrera de solista de Ávila, cuando se lanzó en el género de regional mexicano, y la relación entre ellos cambió por completo.

“No estaba tan cómoda, no era lo que yo pensaba de un matrimonio”, reflexionó.

Sin embargo, a lo largo de la relación Lidia se enfocó en su deseo de tener hijos, el cual también compartía con Lauria. De esa manera, cinco años más tarde, la intérprete se embarazó a sus 29 años. “Toda mi vida mi sueño era ser mamá”, confió en esa entrevista.

“Fue un embarazo padrísimo, yo estaba soñada, lo gocé mucho”, sin embargo, la cantante consideró que el mundo color de rosa que vivió desde su infancia, y hasta ese momento, comenzó a disolverse con los problemas que llegaron, luego del nacimiento de su primera hija.

El embarazo recurrió sin improvistos hasta un mes antes de que Sophia naciera, pues cuando fue a a su próxima consulta con el ginecólogo, quien descubrió que la bebé tenía un pequeño quiste en el estómago, por lo que se expresó que cuando naciera, la recién nacida tendría que ser operada de urgencia para extirparle ese tejido.

En ese momento, Lidia confesó que lo que más preocupaba que su hija, al crecer, no pudiera utilizar bikini.

El parto se adelantó un mes y Sophia nació con un quiste de un tamaño aproximado de 5 centímetros, y la cirugía se llevó a cabo a las 24 horas de haber nacido y aunque el procedimiento se dio satisfactoriamente, el parte médico le dijo a Lidia y a Paulo que el resultado no había sido positivo, ya que tras retirarle parte de sus órganos que se habían enredado entre sí; la bebé padeció síndrome del intestino corto.

“Vamos a pedir que no la abandonen”, fue la frase que le expresaron a la cantante y que a día de hoy no ha podido olvidar, pues el parte médico le explicó que conocían muchos casos que, cuando la familia veía que no tenían solución, se desentendían. “Fue ahí cuando me cayó el veinte, les pregunté ¿Mi hija se va a morir? Y me dijeron que sí”.

La esperanza de vida que le dieron los especialistas no fue mayor de un año: “Ahí la vida me cambió totalmente, soy una persona antes de eso y otra después. No se le deseo a nadie en el mundo”, compartió.

