El amigo con el que Liam Payne viajó a Argentina antes de su trágica muerte aún podría enfrentar consecuencias legales, luego de ser señalado por "abandonar" al exmiembro de One Direction horas antes de que cayera desde el tercer piso del hotel Casa Sur, en Palermo, Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con "TMZ", Roger Nores, quien se había presentado como su mánager, insiste en que no ha sido acusado de abandono de persona relacionado con la muerte de Payne. Su abogado presentó documentos argumentando que el caso debería ser gestionado por los fiscales locales de Buenos Aires, y no por los fiscales nacionales, como inicialmente se había planteado. Los primeros no han presentado una denuncia contra él.

Sin embargo, la situación podría dar un giro. Nuevos documentos obtenidos por el portal indican que un juez ha autorizado que los fiscales nacionales de Argentina continúen investigando el supuesto papel de Nores en el deceso de Payne.

Roger le dijo a la policía que su amigo se encontraba bien cuando lo vio por última vez, alrededor de las 16:00 horas en el Casa Sur (16 de octubre). No obstante, esta versión contradice lo que afirman los fiscales sobre los últimos días de Payne. Según las autoridades, el cantante había estado bebiendo la noche anterior y, durante el desayuno del día de su muerte, consumió estupefacientes y contrató a dos prostitutas. Minutos antes del accidente, tres empleados lo habrían llevado a la fuerza a su habitación.

Además, se sabe que las autoridades están investigando a otros dos sospechosos que presuntamente suministraron drogas a Payne.

Roger Nores había visitado a Liam tres veces durante ese día, ya que ambos se hospedaban en hoteles separados.

Declaraciones del padre de Liam

Geoff Payne, padre de Liam, fue entrevistado por las autoridades y, según se reporta, mencionó que en mayo de este año, Roger Nores se ofreció a hacerse cargo de su hijo y organizar su ingreso a rehabilitación. Geoff destacó que era crucial que Liam estuviera activo y rodeado de gente, en lugar de estar solo. También se alarmó cuando la estrella pop despidió a un guardaespaldas que le impedía consumir drogas.