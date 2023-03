¿Liam Hemsworth denunció a Miley Cyrus por culpa de la canción "Flowers"?

Liam Hemsworth está enojado porque supuestamente, por culpa de su expareja Miley Cyrus, su imagen ha sido dañada al grado que casi le cancelan su contrato con la serie "The Witcher".

Dos meses y medio después del lanzamiento de "Flowers", circula una supuesta denuncia por difamación que Liam habría interpuesto contra Miley por haber dañado su imagen a partir de esta canción en la que, aunque no lo menciona de manera clara, sí hay una clara referencia a su persona.

Aunque el exitoso tema no menciona el nombre del actor, sí que toma como base la letra de "When I was your man", de Bruno Mars, uno de los temas favoritos de Liam que le dedicó a Miley el día de su boda.

Miley Cyrus presentó hace unas semanas "Flowers", un tema cargado de amor propio y una venganza hacia su ex Liam, mucho más sutil y menos iracunda que la de Shakira.

"No quería dejarte, no quería mentir, comencé a llorar pero luego recordé. Yo me puedo comprar flores", canta Cyrus en la canción cuya fecha de estreno coincidió con el 33 cumpleaños de Hemsworth.

Aunque se volvió tendencia la imagen de la supuesta denuncia de Liam contra Miley, varios medios aseguran que a través de una plantilla online se puede crear este tipo de documento.

El recuerdo de un corto matrimonio

Con el estreno de "Flowers", Cyrus ha lanzado oficialmente su nuevo álbum "Endless Summer Vacation", cuyo adelanto anunciaba la versión "más fuerte y segura" de la cantante y que promete tener sus reflexiones más íntimas en su camino hacia la sanación personal.

Si bien han pasado dos años desde que Cyrus se divorció de Hemsworth, la sospecha de que la actriz de "Hannah Montana" quería enviarle un mensaje al actor con ese tema se generó cuando la cantante eligió el día del cumpleaños de su ex para hacer el lanzamiento.

Además, una vez publicado el tema, sus fans se dedicaron a buscar las posibles referencias que Cyrus pudiera haber hecho sobre la inconstante relación de una década - un corto matrimonio tras un largo noviazgo- que tuvo con Hemsworth, y una de las más evidentes es su reversión del estribillo de la canción "When I Was Your Man" de Bruno Mars.

El tema original habla de los errores que un hombre cometió en una relación y su arrepentimiento tras la ruptura, y fue, según los seguidores de la cantante, supuestamente dedicado por Hemsworth a Cyrus en el pasado y una de las canciones que sonaron el día de la boda de ambos.

Con "Flowers" Cyrus se hace responsable de su propia felicidad: "Yo me puedo amar mejor de lo que tú puedes", sin dejar de reconocer lo duro que fue para ella ver "arder" el hogar que buscó construir.

La canción llega después de que Shakira explotara las redes con el tema "BZRP Music Session #53", su venganza hacia el exfutbolista español Gerard Piqué y su nueva pareja, la española Clara Chía.

Sin pelos en la lengua Shakira contó sus intimidades, que ya eran mundialmente conocidas, como los problemas legales que enfrenta con la Hacienda española y la infidelidad de parte de Piqué.

Si bien esta no es la primera vez que Shakira canta los problemas que enfrentó en la relación, hasta entonces la colombiana había sido menos explícita y había manejado referencias más sutiles en sus videos y letras en los temas "Monotonía" y "Te felicito".

Tanto "BZRP Music Session #53" como "Flowers" ha traído una ola de comentarios polarizados en redes sociales, pero la conclusión de ambas podría estar definida por la frase de Shakira en su canción: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", pues eso están haciendo las dos con sus rupturas, y que evidentemente no tienen nada contentos ni a Piqué ni a Liam Hemsworth.

*Con información de EFE.

