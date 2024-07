León Larregui sublima el dolor a través de la música

León Larregui lo dice sin cortapisas: la música le ha salvado la vida en momentos difíciles.

El miembro fundador y voz de la banda Zoé explica en entrevista que las canciones que ha compuesto lo ayudaron a salir del abuso de sustancias y de episodios de depresión, sobre todo las canciones que el público abraza, como “Brillas” y “Locos”.

“Al componer temas que me sanan a mí y a la gente me doy cuenta de que es por lo que yo vivo: para sublimar el dolor, amplificar la belleza y poderla compartir”, describe a EL UNIVERSAL.

León no cree en un dios o una figura divina, tampoco en ningún dogma, pero sí en que existe algo más allá de lo tangible, algo etéreo que lo sana cuando compone o sube al escenario.

“La música me ha salvado la vida. Como otras profesiones que involucran a las artes, de repente se convierte en un acto meditativo, te pone en este silencio en el que empiezas a comunicarte con ciertas fuerzas. Y sí he tenido momentos de comunicarme con esta esencia que me ayuda a sanar”.

Esta idea vuelve a ser trascendente ahora que León afronta el duelo por su reciente divorcio con quien fuera su esposa durante tres años, Margaret Turck, madre de su hijo Lucian, de 10 años.

“Ha sido muy difícil, tuve que hacer música para salir adelante. Cada día hay canciones especiales o que tienen esa nota que tiene que ver con sanar algo. Ni siquiera quería componer, pero fue necesario”, asegura el cantante, quien prepara un disco nuevo como solista.

El cantante se presenta hoy en el Palacio de los Deportes en solitario, un lugar que conoce bien gracias a su banda Zoé, con quienes se presentó por última vez en 2022, por lo que espera drenar emociones ante miles personas.

“En este recinto, donde hay tanta audiencia, se generan olas de energía muy elevadas, de mucha frecuencia, que provocan un mar de energía maravilloso. Bajas como en un éxtasis que no se te pasa en horas y la gente se va igual, es como una comunión”.

En equilibrio

Larregui dice estar consciente de que la música y los conciertos no son lo único para salir de las situaciones difíciles; hoy, a sus 50 años, le resulta importante poner énfasis en temas más profundos.

“La terapia es buena, me ha ayudado muchísimo, tampoco lo hago mucho, pero trato de ser constante, y claro, estar en compañía de mi hijo también ha sido fundamental, él ya está más grande y ha sido un impulso para salir de esto”, cuenta.

Además del interior, busca alimentar el exterior, como cuando comparte momentos con sus músicos. Luego de dos meses de no estar con ellos, alista ese momento.

“Es una especie de reencuentro con mis compañeros, conmigo. No paramos de ensayar para que todo salga bien. Ese día (hoy) tenemos el último ensayo antes del show, para que pueda generarse la emoción que buscamos”.

Para liberar los nervios antes del concierto de esta noche, Larregui se encomienda en lo que describe como “energías”.

“En realidad no tenemos tanto ritual (mis colegas y yo) antes de subir al escenario: sólo nos juntamos, nos abrazamos. Yo sí le dedico todo a estas energías, que usen mi cuerpo y mi alma como un vehículo para darle alegría y buena vibra a la gente”, detalla el cantautor.

Al tiempo de esta presentación, León afina detalles para su nuevo disco que, adelanta, tendrá aproximadamente 11 o 12 tracks, e incluirá como base arreglos de instrumentos de cuerda (violines, contrabajos, violas).

“Es un trabajo del que ya tengo gran parte de la música grabada, me falta concluir la letra y los arreglos que las mismas canciones han pedido, a lo mejor se queda con arreglos de cuerdas, pero después todo puede cambiar”.