Leo DiCaprio y Gigi Hadid, captados juntos en una fiesta: El actor oficialmente subió la edad de sus parejas

Parece que las citas entre Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid van en serio, luego de que esta madrugada salieran a la luz las primeras fotografías de los famosos pasando un rato juntos en una fiesta en Nueva York, y aunque diversas fuentes internacionales han informado que ambos se están tomando las cosas con calma, aseguran que la modelo sería la primera mujer mayor de 25 años que ha salido con el actor de 47.

Esta mañana, amanecimos con la noticia que confirma las versiones que sugerían que Leo ya estaba listo para salir con otra persona, luego de su ruptura con la modelo y actriz Camila Morrone, de quien se separó tan sólo hace unas semanas. Sin embargo, todo indicaba que DiCaprio había apuntado sus ojos en una persona en específico, una vieja amiga suya; la modelo Gigi Hadid.

Lee también: Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, destruye peluche del Dr. Simi durante concierto

“Daily Mail” publicó una serie de fotografías en las que la noche de ayer, Leo y Gigi se encontraban en una fiesta, organizada a propósito de la Semana de la Moda en Nueva York. El evento tuvo lugar en el restaurante de Casa Cipriani, el cual manejan Richie Akiva y Darren Dzienciol, amigos muy cercanos a DiCaprio, por ello, se le ve en este sitio con frecuencia.

Pero en esta ocasión no iba sólo ni tampoco estaba acompañado por un amigo, como ocurrió la semana pasada cuando se le vio celebrando junto a Jared Leto en este mismo recinto, sino que contaba con la compañía de Hadid, con quien desde hace unas semanas, se ha dicho que sale recurrentemente.

De acuerdo con el medio inglés, aunque Gigi también se siente atraída hacia Leo, a quien conoce desde hace muchos años, no está lista para comenzar una relación, por lo que aseguran que no están saliendo con exclusividad por el momento.

Cabe destacar que la modelo de 27 años se separó del padre de su hijo Khai (2 años), Zayn Malik, hace sólo unos meses, debido a un altercado que su expareja protagonizó con la madre de la modelo, a quien empujó y por lo que fue acusado de acoso por la familia Hadid.

Otra fuente cercana a “E!” sugirió que el actor tampoco está preparado para formalizar otra relación, pero se encuentra muy cómodo en compañía de la modelo, pues comparten amigos del mismo circulo, por lo que ayer estuvieron moviéndose de una mesa a otra, sociabilizando con las y los asistentes de la fiesta, pero, la mayoría del tiempo, se mantuvieron juntos acercándose para poder escuchar lo que uno y otro tenían que decirse, debido al alto volumen alrededor.

Las citas de Leo con Hadid han llamado la atención en redes sociales, pues se han encargado de teorizar que el actor y ganador del Premio Oscar no sale con mujeres mayores de 25 años, ya que cuando Morrone, su exnovia, cumplió esa edad, la pareja se separó. Sin embargo, Gigi no sólo tiene 27 años, sino que es madre de un pequeño; un contexto al que no está habituado DiCaprio, pues nunca ha salido con una mujer con hijos.

Lee también: ¿Chayanne eres tú? El cantante apareció en redes con algunos arreglitos y sus fans reaccionaron