Le madrugan a Netflix, suben a YouTube la serie “El rey: Vicente Fernández”

Así como Televisa se le adelantó a la familia Fernández contando su propia versión sobre la vida del “Charro de Huentitán”, es ahora un usuario de YouTube el que ya compartió los primeros 15 episodios, mucho antes del estreno de la serie biográfica de Chente por la plataforma Netflix. Aunque esta semana se dio a conocer que en el servicio streaming podrá verse la serie el próximo 14 de septiembre, desde hace dos semanas se pueden ver varios de los capítulos de la serie que protagoniza Jaime Camil en un perfil de YouTube que al parecer los grabó directamente de la transmisión de Caracol (canal colombiano que transmite la serie desde inicios de agosto).

Lee también: Ana Claudia Talancón aclara si llegó o no en estado inconveniente a la premier de “Soy tu fan”



¿Las Flans sienten los achaques de la edad?

Parece que la mala fortuna está siguiendo a las Flans, primero Ilse se desvaneció en uno de los conciertos por un golpe de calor y ahora su compañera Mimí llegó a la conferencia de prensa en silla de ruedas. La cantante explicó que tuvo una caída y aunque ahora lo recomendable es que no camine mucho, en general está fuera de peligro. “Me caí en un escalón y me rompí el tobillo en cuatro partes, pero me cuidé muchísimo y no hemos parado de trabajar y lo bueno es que no me tuvieron que operar, voy de salida”, detalló la intérprete de “Las mil y una noches”.



Foto: Instagram



Aarón Díaz no quiere reflectores

El actor está de vuelta en la pantalla para una serie de streaming llamada “Toda la sangre”, no estaba en un proyecto mexicano desde 2019 cuando participó en la cinta “No manches Frida 2” pero al ser cuestionado sobre este regreso argumentó que su estilo no es llamar la atención en cada trabajo que realiza. “Soy actor porque amo interpretar personajes pero no siento que sea parte de la industria, es decir, a mí nunca me vas a ver en una Alfombra Roja que no sea algo que yo estoy promoviendo o metido en una fiesta nomás porque sí, entonces para la gente a veces es fácil olvidarse de mí porque voy sin la vida de los reflectores, pero siempre procuro que el proyecto que estoy haciendo sea algo que me apasione”, dijo.



Foto: Instagram

Lee también: Así luce hoy la hija de Paul Walker, una integrante más de la familia de Vin Diesel