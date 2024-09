Al standupero e influencer Adrián Marcelo le sigue lloviendo sobre mojado, debido a que la polémica que desató su comportamiento dentro de "La Casa de los Famosos" sigue teniendo repercusión en el exterior, debido a que ahora también ha sido cancelada la fecha que tenía programada el 23 de noviembre en Mérida, Yucatán.

El dúo integrado por Adrián Marcelo e Iván Fematt "La Mole", se encuentran en medio de su gira "Hermanos de leche. Deslechados Tour", con el cual tocarán varios puntos de la República y de Estados Unidos, pero esta semana fue cancelada su presentación en el Pepsi Center de la Ciudad de México, la cual se llevaría a cabo el 30 de octubre y ahora se suma Mérida.

Al principio en la página de internet de la boletera e-ticket, ya no había opción de compra y además lucía la leyenda "No hay funciones disponibles", más tarde el evento fue eliminado. Lo mismo sucedió en la página oficial de La Isla Mérida, donde la fecha para este espectáculo ya no aparece, y los promotores no han emitido comunicado alguno.

Mientras tanto Adrián Marcelo se ha enfocado en su cuenta de Instagram, en promocionar las fechas que siguen en pie, como en octubre en Nuevo Laredo y Houston, y diciembre en Monterrey; además de presumir las muestras de apoyo que está recibiendo por parte de sus fans, con espectaculares donde invitan a la gente a defenderlo, o con imágenes de sus seguidores usando su mercancía.

Los tropiezos de Adrián Marcelo

Cabe recordar que fue en Zapopan, Jalisco, donde se dio la primera cancelación el 12 de septiembre, porque el gobierno municipal argumentó que estaban enfocados en promover una vida libre de violencia, especialmente contra las mujeres, por eso las fechas del 1 y 2 de noviembre en el Teatro Galerías no se llevarían a cabo; el 18 de septiembre se unió el Pepsi Center y el día de hoy Auditorio La Isla Mérida.

Adrián Marcelo fue el participante más polémico dentro de "La casa de los famosos México", donde sus declaraciones y discusiones con compañeros como Gala Montes y Arath de la Torre, le sumaron adversarios en redes.

Previo a su salida del reality cuando la competencia ya estaba a la mitad, le transmitieron cuando dijo según él en tono irónico: "una mujer menos para maltratar", lo que fue un detonante que provocó que varias marcas decidieran deslindarse del proyecto que llegará a su fin el 29 de septiembre.

