Laura Flores le pide perdón a su hijo: fue hospitalizado tras vomitar sangre

Laura Flores confiesa que sintió culpable porque su hijo Alex, de 15 años, fue hospitalizado de emergencia hace unos días, ella se encontraba en México cuando su hija mayor le avisó de la gravedad de su hermanao, quien recibió atención inmediata.

La actriz, madre de cuatro hijos, dos biológicos y dos adopatados, contó que sentía mucha culpa cuando le explicaron el motivo de la gravedad de su hijo, pues el que comitara sangre se debía al balón gástrico que tenía desde 10 meses atrás.

El balón gástrico, también llamado balón intragástrico, es una esfera de silicona flexible y blanda, que se introduce en el estómago del paciente, mediante una endoscopia, con el fin de conseguir la reducción de peso en personas con obesidad mórbida.

Flores relató al programa "De primera mano" que se llevó un tremendo susto cuando supo que el balón gástrico estaba oprimiendo el duodeno y el páncreas de su hijo, lo que le hubiera podido ocasionar un edema pulmonar.

"En marzo del año pasado se le puso un balón gástrico, mi hijo tenía sobrepeso, entonces, en ese momento dije, ‘es el balón gástrico’; él no podía respirar, tenía mucha presión en el pecho, y efectivamente el balón gástrico le estaba presionando el duodeno y el páncreas, formando líquidos, el riesgo grave es que se le fueran a los pulmones provocando un edema pulmonar y este susto no te lo puedo ni describir", expresó.

Laura Flores con su esposo Matthew Flannery y sus hijos. Instagram Laura Flores.

Laura Flores le pidió perdón a su hijo

Aunque el fin de semana la actriz estuvo activa en sus redes informado del estado de salud de su hijo, no contó a detalle la causa de la hospitalización de Alex, sólo mencionó que se trataba de un problema estomacal, es hasta ahora que lo explica.

La actriz, que se suma al show musical "Grandiosas", detalló que el balón gástrico se lo puso un experto a su hijo hace 10 meses en Bogotá, el médico le explicó que no importaba la edad del paciente, por lo que Alex lo tuvo en su cuerpo durante 10 meses, sólo le faltaron dos para completar lo que el médico le indicó.

Por fortuna, su hijo recibió atención inmediata, le sacaron los líquidos del estómago para poder operarlo con anestesia general y extraer el balón gástrico.

Laura Flores se arrepiente de haber promovido ese método para que su hijo bajara de peso, pero confesó que todo lo hizo por su bien.

"Yo me sentí culpable, fui la que promocionó esto, que mi hijo bajara de peso, pero el médico me dijo ‘la obesidad no es opción’, y uno busca lo mejor para los hijos, sin embargo, la culpa no me dejaba", confesó, y agregó que en definitiva el balón gástrico no es una opción ni para ella ni para sus hijos: "No estoy a favor ni en contra del balón gástrico, simplemente es una opción que no contemplaría jamás para mi ni para un ser querido; hay otras opciones para perder peso", reconoció.

Su hijo, que padece autismo de alta funcionalidad, se recuperó rápidamente y regresó a la escuela el lunes; la actriz compartió que le pidió perdón a Alex y que vivió un emotivo momento previo a la cirugía.

"Le pedí perdón hasta que me cansé y él me decía ‘mamá no te preocupes, estoy bien’", contó Flores, quien agregó que antes de que operaran a su hijo, hizo oración con María del Sol y las enfermeras.



