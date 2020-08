Laura Bozzo presume su amor por México tras filtrarse polémico audio

Bendiciones para todos desde mi hogar #acapulco orgullo de MEXICO para el mundoya mis hijas lo saben cuando muera aquí quedarán mis cenizaslos amo gracias a Dios por tantas bendicioneseste video fue grabado el 19 de agosto del año pasado en mi cumpleaños

