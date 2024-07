Latinoamérica y familia definen a Amanda Miguel

En medio de la pérdida de su compañero Diego Verdaguer, en enero de 2022, Amanda Miguel planeaba un nuevo disco. Esa grabación le ayudaría en muchos aspectos, incluido algo que no contempló: conectar con su identidad en medio del caos.

“Él (Diego) estaba convencido, antes de que yo empezara el proyecto, de que sería un disco, yo trataba de evadir ese momento de planear una grabación. Diego fue el que me dijo: ‘Amanda, esto (reunir canciones latinoamericanas) te va dar pie para que grabes un disco, te queda muy bien’”, recuerda.

Pero, cuando Amanda Miguel se dispuso finalmente a grabar, llegó la ausencia de Diego, debido a que el Covid-19 terminó con su vida a los 70 años.

“Cuando pasó, me aferré al disco, a terminarlo, y me encontré ahí sin tener a mi marido y con la responsabilidad de hacerlo todo yo solita. Mi hija me ayudó, y en las canciones tuve la oportunidad de crecer espiritualmente”, comenta Amanda.

En Yo soy, como la cantante tituló al disco, incluyó temas como “Sólo le pido a Dios”, “Como la cigarra”, “Todo cambia”, y “Alfonsina y el mar”.

“El contenido de este disco es necesario para gente que se siente vacía y no encuentra satisfacción; la música es cultura, arte, documento de lo que vive la humanidad. Estas canciones retratan cosas como el deseo del ser humano de no guerra, de paz, o cuentan cómo a veces las cosas no están como uno quiere pero siempre ponemos el corazón, si la intención es buena”.

Al mismo tiempo que buscó dar un mensaje, cuenta, creció ella misma a nivel personal.

“La intención (de elegir esas canciones) fue adentrarme a mí misma y descubrir las cosas que deseo preservar como una persona latinoamericana; el folclor te da la opción de hacer una introspección, descubrí lo que verdaderamente sirve, con esto de que el mundo no sabe muy bien para dónde va, pierdes el foco, y esto me ayudó a fortalecer mis convicciones”, expresa.

Con el lanzamiento del disco, el 10 de mayo de este año, vino también la noticia de que Ana Victoria Verdaguer, hija de Amanda y Diego, espera un hijo, y eso fue algo que también inspiró a la cantante.

“Cómo disfruto, me divierto, es una experiencia maravillosa ser abuela, agarrarlo, besarlo amarlo, ver su alegría, el entusiasmo que tiene de vivir; tan despierto, observando todo con interés, mucho de nosotros tiene nuestro nieto”, revela Amanda de su convivencia con el pequeño Lucca, y se entusiasma al saber que viene otro.

Sin embargo, Amanda tendrá que estar sola nuevamente, ahora en una gira que incluirá conciertos en Ciudad de México el a partir del 6 de abril de 2025.

“Me siento con una gran responsabilidad porque, mientras Ana termina de cocinar a su bebita, quiero que esté tranquila para que nazca, me voy a ir a trabajar, a cantar, a estar con la gente, a llevarles mi música y a disfrutar, porque a mí me encanta cantar. Sentir el cariño del público es maravilloso porque me acompaña seguir con mi vida, con mi carrera”, apunta.

Enfatiza que, contrario a conciertos anteriores, esta vez Diego Verdaguer no aparecerá en holograma, pues será un show dedicado sólo a temas de Amanda Miguel, desde “El me mintió”, hasta “Hagamos un trato”.