No importa cuánto contenido surja en las plataformas, la telenovela sigue siendo un elemento fundamental en el mundo de entretenimiento en Latinoamérica, al menos así lo percibe el productor Salvador Mejía, que esta mañana anunció el inicio de grabaciones de su nuevo proyecto, "Me atrevo a amarte".

“Por fortuna el melodrama no ha desaparecido, al contrario, en ViX por ejemplo el contenido más visto son las novelas, incluso Netflix ya va a hacer telenovelas, pero antes las rechazaban, las pateaban, pero la verdad es que nosotros llevamos casi 60 años haciéndolas, entonces finalmente nosotros tenemos nuestro estilo, nuestra marca, que en el mundo no hay otra igual, y esa es la que queremos proyectar”, expresó Salvador Mejía.

Aunque está consciente que hay mucha competencia con la llegada de las novelas turcas, el productor comentó que no luchan contra ellas, porque también las toman como inspiración para desarrollar historias propias, o las toman como base al igual que las colombianas y las argentinas, porque les dan un panorama de lo que la gente está consumiendo.

“Tenemos grandes escritores mexicanos que hacen nuestra propia versión, o también escritores extranjeros que conocen muy bien el país como Carlos Romero, que versionó ´Los ricos también lloran´ y ´La Usurpadora´, pero conoce mejor México que muchos”.

Es por eso que confía que "Me atrevo amarte", la nueva historia que llevará a la pantalla chica, logrará conquistar al espectador nacional e internacional. El productor explicó que su meta con este proyecto, es que la gente que se siente frente al televisor sienta que ha pasado un rato agradable, que ha recibido un mensaje positivo en el cual se le inspire para superarse.

“Estos personajes de alguna manera son ejemplo de ello y es lo que estoy buscando, que los valores familiares no se pierdan, no se diluyan, porque es lo que nos da una fortaleza a todos; entonces sí es una gran responsabilidad nuestra que además de entretenerlos, sí tenga fuerza e impacto el mensaje positivo de Me atrevo a amarte”.

Salvador Mejía comentó que si bien se trata de un melodrama clásico, para nada se trata de la típica historia de la Cenicienta que es rescatada por el galán de la historia, al contrario, las mujeres femeninas son fuertes y que buscan salir adelante de cualquier contratiempo.

“Pero que también aman, el amor es el que va a predominar porque es a lo que estoy acostumbrado a darles, y que la gente realmente se proyecte con ellos y se identifique, porque tenemos personajes muy valiosos y entrañables”, dijo Salvador Mejía.

El elenco está compuesto por Kimberly Dos Ramos, Marlene Favela, Karyme Lozano, Christian de la Campa, Mariluz Bermídez, Horacio Pancheri, César Évora, Marco Uriel, Paty Díaz, por mencionar algunos; quienes lo acompañaron esta mañana en la misa por el inicio de grabaciones, que se llevó a cabo en el foro 14 de Televisa San Ángel.

Como se trata de una historia campirana, Me atrevo amarte se grabará en locaciones del Estado de Morelos y el Estado de México, donde los actores tendrán que acostumbrarse a las faenas que las personas deben realizar en el campo y su dinámica con los animales, como los caballos. Se planea que sean 85 horas de telenovela las que se transmitan.

En Me atrevo a amarte, se abordará la historia de dos familias que viven en constante conflicto, situación que desata sucesos que agravan los problemas, y por supuesto, también hará que el amor florezca en medio de esta tempestad.

