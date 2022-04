Muchas famosas se han sometido a cirugías para modificar su rostro y cuerpo, y aunque en varios casos los resultados son sutiles, hay otros cuyos cambios han sido muy notables.



Thalía

La cantante de 50 años tiene uno de los rostros más bellos del espectáculo mexicano, sin embargo, en una reciente fotografía que compartió en su cuenta de Instagram su cara luce hinchada, detalle que no pasó desapercibido por los cibernautas.





Lis Vega

La cubana Lis Vega ha experimentado diversos cambios físicos a lo largo de su carrera, muchos de ellos han sido criticados por su paisana, Niurka, quien dijo a los medios "Tiene diez años menos que yo y está más estirada que yo", a lo que Lis contestó en Un nuevo Día "Yo no tengo nada que decirle a esa señora que yo la admiro", y agregó: "Para mí ha sido muy difícil el ponerme labios, el querer avanzar en la vida, sanar mi alma, ser otra persona, recuperar mi vida, y todo viene por un sinfín de problemas que tenemos, inseguridades", expresó en su momento.





Lucía Méndez

La actriz Lucía Méndez también ha sido criticada por hacerse cirugías, ella ha negado en diversas ocasiones que sea adicta a las mismas.

"Me operé la nariz, no me gustaba la punta de mi nariz que era muy ancha, como más finita, más parecida a mi madre", dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

En entrevista con el programa "Hoy", aseguró que sí se pone bótox pero que no podía estar de curugía en cirugía porque se notaría.

"Tú no puedes estarte cirujeando a cada rato porque se notaría. No te digo que no me pongo mi botox, que no tengo mis tratamientos con aparatología, pero es mentira que yo a cada rato he estado operándome o en el quirófano".





Eiza González

La actriz radicada en Estados Unidos, Eiza González, actualmente está triunfando en el mundo de la actuación y el modelaje. La hija de la modelo Glenda Reyna también ha experimentado cambios físicos, hoy luce un rostro más afilado en comparación de cuando hizo "Lola érase una vez", que es importante destacar que también era mucho más joven. Su nariz también luce distinta.

Lyn May

La vedette originaria de Acapulco fue víctima de malas cirugías estéticas. A ella le inyectaron aceites en el rostro, y aunque era consciente de su belleza, cedió ante las ofertas de quienes le juraban que la harían aún más bella. Como consecuencia de eso, ha tenido que someterse a muchos tratamientos para intentar resarcir el daño.



Belinda

La actriz y cantante Beilnda también ha tenido sus cambios físicos, actualmente tiene un rostro mucho más afilado y una mirada más estilo "foxy eyes".

