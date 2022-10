Las canciones de Benny Ibarra no envejecen

El éxito que han tenido conceptos como los 90 Pop Tour va más allá que la simple nostalgia, para Benny Ibarra el secreto está en que a través de las canciones la gente regresa a ese momento donde fue más feliz o se sentía seguro, por eso su deseo de escucharlas constantemente y que mejor que sea en vivo.

"Vivimos momentos complicados, entonces la música nos recuerda los momentos en que estábamos en un estado emocional más estable o más aventurero, de relajo, de juego, como fueron nuestros tiempos más de chavos, donde teníamos menos preocupaciones, por eso es obvio que esas canciones y ese repertorio nos lleva ahí, a ese lugar de reencuentro, de reconectar con esa persona que ya no somos pero que está padre revisitarla", dijo Benny Ibarra.

Tal vez por eso las canciones de Benny Ibarra tienen el don de no envejecer, aunque hayan sido estrenadas 30 años atrás, pero la clave de esto para su autor, es que todo el peso recae en la profundidad de sus melodías y letras, pero sobre todo que desde sus inicios como solista siempre buscó que el sonido fuera muy Benny, que no respondiera a las tendencias el momento, además de que ellas van evolucionando con él.

Lee también: Guns N' Roses tuvo que cortar el show en la CDMX

"No importa cómo las visto, acústicas, rockeras o baladas, son buenas canciones, tengo esa fortuna tanto de las que compongo yo como y las que tengo el privilegio de cantar de mis compositores aliados, como Memo Méndez Guiú, Paulina Carranza, entre otros autores, también tengo un repertorio que puedo nutrir de un historial de 40 años".

Es por eso que no es de extrañar que en sus conciertos incluya canciones de Timbiriche, porque son temas que le gustan cantar, además de las canciones más emblemáticas de su carrera, porque sigue conectando con ellas a pesar de que ya no es el mismo Benny, porque ya es un hombre adulto, con otras experiencias y gustos, pero aseguró que las canta desde el corazón y por eso siguen llegando a la gente.

"He buscado hacer canciones muy egocéntricas, en el sentido de que pienso primero para mí y si me logro convencer de que estoy cantando algo profundo, transparente, rico en emociones, pues la gente termina por subirse al barco conmigo, por eso estoy contento de tener un repertorio que me sigue entusiasmado".

Show en La Maraka

Benny explicó que ahora que está inmerso en la gira de los 90 Pop Tour, el que lo hayan invitado a realizar un concierto como el que tiene esta noche en La Maraka le viene muy bien, porque es un evento más íntimo y con su repertorio.

"Vamos a sacar a Benny a pasear, eso siempre me llena de mucho entusiasmo, de mucha alegría, me pone de muy buen humor, estoy seguro que la gente que conoce mi material la va a gozar mucho conmigo".

Una de las ventajas de su repertorio, según explicó el cantante, es que se presta para tener diversos momentos durante el show, desde acústicos o románticos, hasta otros con más energía para los que quieran rockear, pero siempre cuidando que todo sea presentado con gran calidad, como a él le gusta, porque este concierto es una oportunidad única porque podrá tener a su público muy cerca.

"Es un show al que yo sé que todos le traemos muchas ganas, entonces me preparé para eso, para relajarme, para pasarla bien, para cantar desde el corazón. Voy a estrenar banda, porque tengo una familia musical muy extensa y tengo la oportunidad de estar invitando a nuevos músicos a trabajar conmigo, porque para mí es muy emocionante salir a darle nueva vida a estas canciones gracias a los grandes músicos que siempre me acompañan, estamos emocionados y listos para estar ahí".

A Benny le dio mucho gusto saber que se le está dando un nuevo impulso a un recinto con mucha tradición como La Maraka, porque se está haciendo con gran profesionalismo y compañeros como Ana Torroja le comentaron que es un espacio donde se disfruta trabajar, por eso espera que pronto se vuelva en un lugar con mucha actividad gracias a que se abrió a otros géneros musicales.



rad