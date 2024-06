Larisa Mendizábal habla de la posibilidad de retratar su decepción amorosa en TV

Hace un año, Larisa Mendizábal se enteró que su pareja le había sido infiel con la esposa de su exesposo, situación que la puso en el foco del ojo público y que la llevó a una situación de vulnerabilidad de que todavía se recupera, pero ¿llevaría la experiencia que vivió a la pantalla chica?, esto dice.

La noticia de que Adianez Hernández y Augusto Bravo tenían una relación causó gran polémica, debido a que en ese momento la conductora seguía casada con Rodrigo Cachero que, años antes había sido pareja de Larisa.

A pesar de que la nueva pareja fue sentenciada por medios de comunicación y las redes sociales, decidieron emprender una relación que continúa hoy día y que, cada vez, parece más sólida, pues la propia Adianez ha sugerido que con Augusto tendría más hijos y se volvería a casar.

A este respecto, Mendizábal nunca ocultó los difíciles momentos que atravesó, pues luego de conocer la noticia, reconoció que siguió en shock por varios meses más, debido a lo inverosímil de la situación, ya que asegura que, si bien, Hernández era la actual pareja del padre de su hijo, no llegó a verla en persona más de un par de ocasiones.

"Ellos no se conocían, yo a ella la había visto tres veces en mi vida en persona, sabía que era la esposa de Cachero, pues porque es el papá de mi hijo, todos nos seguíamos en redes, por decencia creo... pero hasta ahí", contó.

En una visita al programa "Ventaneando", la actriz dijo que se encuentra bien, pues ha superado su proceso, el que conllevó el apoyo de diferentes terapias, así como las múltiples emociones que se atraviesan, tras una decepción amorosa; negación, tristeza, miedo, angustia, ira, serenidad, entre otras.

"Yo me siento bien, ya pasé por todo, fue un shock, estuve muchos meses sin entender nada, además se me junto con unas cosas personales que yo estaba pasando, algo sí tuve muy claro siempre, no me puedo quedar sólo sentada esperando a sanar, porque sí, efectivamente, el tiempo va curándolo, pero dije, quiero hacerlo bien, limpiado bien mi herida, para que no se cierre infectada, para que no haya rencores, creo que lo estoy haciendo bien", destacó.

De buen humor, Mendizábal hasta bromeó con la idea de llevar a la pantalla chica la historia de deslealtad que vivió, luego de las y los conductores del programa le preguntaran sobre la posibilidad de que ese suceso fuera contado en un episodio de "Lo que callamos las mujeres", unitario en el que participa.

Larisa sugirió que si eso sucediera, pediría ser la villana, pues ya es mucho lo que le ha tocado sufrir:

"No, no he pensando que mi historia fuera en un capítulo, pero si sí ya quisiera ser la mala, mínimo", bromeó.

Además, hizo alarde de la buena relación que sostiene con Cachero, padre de su único hijo Santiago, con el que frecuentemente se reúne para hablar de la infidelidad que vivieron a manos de sus exparejas.

"Cachero me dijo, si escrito un libro de esto, me lo regresan, por lo inverosímil", expresó.

