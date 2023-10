Lance Bass, exintegrante de NSYNC, pide al público que perdone a Justin Timberlake tras confesiones de Britney Spears

En las últimas semanas Britney Spears se ha mantenido en medio de la polémica por las revelaciones que hizo en su libro de memorias "The Woman in me", en las que además de hablar sobre varios temas de su vida, entre ellos la mediática relación que sostuvo con Justin Timberlake a inicios de los 2000.

Por primera vez, Britney reveló que mientras estuvo al lado del cantante quedó embarazada, pero como este no estaba convencido de ser padre tan joven, pues ambos rondaban los 18 años, la convenció de abortar, situación que describe como una de las más duras de su vida.

Desde el momento en el que estas celebraciones salieron a la luz, Timberlake se convirtió en el blanco de fuertes críticas y ataques, no solo por los fans de Spears, sino del público en general, por lo que llegó al punto de desactivar los comentarios en sus rede para parar con la ola de odio. Al respecto de esta situación, ahora es su excompañero de N*SYNC, Lance Bass, quien ha salido a su defensa,

A través de un video difundido por el sitio TMZ, la exestrella del pop reveló que aunque todavía no había leído el escrito de Britney, estaba al tanto de los señalamientos sobre Justin y pidió a los usuarios que consideren perdonar a Timberlake.

"Siento que el mundo está tan lleno de odio en este momento que necesitamos practicar un poco de perdón", dijo.









Asimismo, reconoció que la intérprete de "Baby One more time" está en todo su derecho de abrir su corazón y contarle al mundo su vida; sin embargo, destacó que al igual que hizo ella, sus fans y los de N*SYNC podrían seguir su ejemplo: "Espero que los fans puedan volver a encontrar algo de perdón. Britney lo hizo. Entonces, tomemos nota de ella", agregó.

Lance, en otros temas, también fue cuestionado sobre el futuro de la banda tras su reencuentro en los pasados premios MTV y aunque aseguró que por el momento no hay planes juntos, todo podría pasar.

¿De que se le acusa a Justin?

Aunque la revelación del aborto fue el motivo principal por el que Timberlake se convirtió en tema de conversación, la realidad es que no es el único señalamiento que su expareja hace en su contra.

En las páginas de su libro, Britney también lo acusa de haberle sido infiel en con una famosa artista (de la que no reveló su nombre) y de haber destruido su imagen con el videoclip de "Cry me River", donde presuntamente Justin la señala de haberlo engañado.

Pero lo que realmente enfureció al público fue las declaraciones que el también actor dio a Barbara Walters en 2003, en las que presumía haber sido el primer hombre con el que Britney habría mantenido intimidad y que revivieron recientemente.

Hasta el momento, el libro de la estrella musical ha batido todos los récords, convirtiéndose en el libro más vendido, además Spears aseguró que ya prepara una segunda parte de sus memorias, la cual estaría lista para el próximo 2024





Britney Spears y Justin Timberlake en un juego de la NBA en 2002. Foto: TOM MIHALEK / AFP.





