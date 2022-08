Lady Gaga fue golpeada por un Dr. Simi en concierto y así reaccionó la cantante

Lady Gaga fue víctima del arranque de un fan que le lanzó un peluche del Dr. Simi justo cuando cantaba "Hold my hand", en Toronto, Canadá.

La cantante de 36 años se mostró muy profesional tras el penoso momento, pues no interrumpió su presentación a pesar de que el golpe del peluche la aturdió.

El momento, que se viralizó en redes, dividió opiniones de los cibernautas, pues algunos defienden que hacer esto es divertido, mientras que otros señalan que además de que pueden lastimar al artista, se recomienda no arrojar objetos al escenario porque éstos también pueden incendiarse en los jets y causar daños.

En el video, se observa que detrás de Gaga había fuego como parte de la escenografía.

Please DO NOT throw items on stage at The Chromatica Ball. This not only is dangerous to Gaga, but items may also catch on fire in the jets as well and cause damage.pic.twitter.com/4z5TQPhEy3

— Lady Gaga Now (@ladygaganownet) August 7, 2022